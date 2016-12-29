Трутнев предложил создавать инфраструктуру для туризма на Дальнем Востоке

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Дальний Восток пока не готов к массовому туризму, для развития этой отрасли нужно создавать необходимую инфраструктуру, сообщил эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Туризм – очень нужное направление развития экономики. Что у нас с этим получается? Рост есть, и им можно было бы даже похвастаться в другой ситуации. Например, рост туристов из Кореи в этом году составил более 60% — неплохая цифра. Растут и другие страны, но мы не готовы к массовому туризму на Дальнем Востоке, мы это прекрасно понимаем", — сказал Трутнев.

По его словам, прежде всего надо создать инфраструктуру погранпереходов, которые либо не оборудованы, либо отсутствуют во многих местах, где они необходимы. Еще одним инструментом повышения туристической привлекательности Дальнего Востока Трутнев назвал принятие закона об упрощенном въезде (электронная виза). По его словам, закон рассмотрен в правительстве, внесен в Госдуму.

"Думаю, что мы в течение февраля его сможем принять в готовом виде. Кажется, мелочь, но это влияет – людям неудобно стоять в очереди в консульские учреждения, платить консульский сбор, поэтому возможность набрать в компьютере и получить восьмидневную визу для людей значима", — сказал вице-премьер.

При это он отметил, что и этого "совсем недостаточно".

"Очень важно развить именно инфраструктуру с точки зрения привлечения туристов. Должны быть порты, гостиницы, должны быть маршруты местных авиалиний. Дальний Восток – безумно красивый регион, там есть уникальные места. Но добраться куда-то архитяжело", — пояснил полпред.

Он сказал, что один из проектов Фонда развития Дальнего Востока — развитие местной авиации, которая, в том числе, поможет развитию туризма.

"Очень много еще кирпичиков надо сделать, чтобы именно открыть туристическую рекреационную привлекательность Дальнего Востока. Это сложная отрасль", — заключил Трутнев.