Трутнев предложил создавать инфраструктуру для туризма на Дальнем Востоке

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Дальний Восток пока не готов к массовому туризму, для развития этой отрасли нужно создавать необходимую инфраструктуру, сообщил эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Туризм – очень нужное направление развития экономики. Что у нас с этим получается? Рост есть, и им можно было бы даже похвастаться в другой ситуации. Например, рост туристов из Кореи в этом году составил более 60% — неплохая цифра. Растут и другие страны, но мы не готовы к массовому туризму на Дальнем Востоке, мы это прекрасно понимаем", — сказал Трутнев.
"Думаю, что мы в течение февраля его сможем принять в готовом виде. Кажется, мелочь, но это влияет – людям неудобно стоять в очереди в консульские учреждения, платить консульский сбор, поэтому возможность набрать в компьютере и получить восьмидневную визу для людей значима", — сказал вице-премьер.
При это он отметил, что и этого "совсем недостаточно".
Он сказал, что один из проектов Фонда развития Дальнего Востока — развитие местной авиации, которая, в том числе, поможет развитию туризма.
"Очень много еще кирпичиков надо сделать, чтобы именно открыть туристическую рекреационную привлекательность Дальнего Востока. Это сложная отрасль", — заключил Трутнев.