В Севастополе подтвердили отказ от курортного сбора

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что Севастополь пока не станет принимать участие в эксперименте по курортному сбору.

Ранее заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов высказался за исключение города из числа регионов, где вводится эксперимент по курортному сбору. Он мотивировал это трудностью администрирования, а также тем, что в регионе нет ни одного санатория, а подавляющая часть малых отелей находится "в тени". Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал позицию Севастополя, так как между крымскими регионами невозможно разделить турпотоки.

"Мы попросили позже подключить нас к этому проекту", — сказал на встрече с журналистами Овсянников.

Глава города считает, что решение не несет никакого риска для курортного сбора на территории Крыма, так как он собирается по месту проживания туристов. Овсянников отметил, что власти Севастополя не получали официальных документов о порядке курортного сбора от властей Крыма.

Большая часть средств размещения в регионе находится в тени, напомнил Овсянников. Он считает, что сбор на уровне 50 рублей с одного отдыхающего сопоставим с расходами по администрированию, поэтому не является эффективным.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2017 года внести в российское законодательство изменения, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса. Президент потребовал подходить к реализации этой идеи с осторожностью. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в августе заявлял, что считает возможным введение сбора, но он "должен быть приемлемым для отдыхающих — 50-100 рублей".

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