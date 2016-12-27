Глава Минтранса назвал возможную дату возобновления рейсов в Египет

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Регулярное авиасообщение между Россией и Египтом может быть открыто в январе 2017 года, заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.

"Январь 2017 года для открытия регулярного сообщения с Каиром это весьма вероятный срок", — сказал он.

По словам Соколова, решение будет принимать руководство страны на основании представленных материалов и заключений экспертной группы.

"Поэтому пока спешить с анонсированием этого решения не будем, но работа идет и достаточно активно", — отметил министр.

Ранее министерство авиации Египта сообщило, что во вторник в Каир прилетает группа российских экспертов, чтобы осмотреть аэропорты и провести переговоры.

Власти приостановили полеты в Египет из России после катастрофы российского пассажирского самолета на Синае в конце октября 2015 года. Основной версией случившегося является взрыв на борту.

Москва заявляла, что восстановит авиасообщение, только если Египет обеспечит безопасность в своих аэропортах, в частности, установит автоматическую систему доступа сотрудников. Отмечалось, что сначала возобновятся рейсы из Москвы в Каир, а затем в курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх.