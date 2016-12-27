Туристическая отрасль показала позитивный эффект развития в 2016 году

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Туризм вошел в тройку отраслей российской экономики, показавших позитивный эффект развития за три квартала 2016 года, заявила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции "Туристическая отрасль России: итоги 2016 года и перспективы на 2017 год", Ломидзе отметила, что в стране продолжается экономическая рецессия, сохраняется снижение доходности у населения, остаётся инфляция, тем не менее общий экономический тренд имеет влияние на туристическую отрасль.

"Высшая школа экономики (ВШЭ) провела исследования по 14 отраслям экономики, из которых 11 отраслей показали отрицательные ожидания предпринимателей", — сказала Ломидзе, пояснив, что ВШЭ анализировала три квартала 2016 года.

"Туризм вошёл в число тех немногих отраслей, которые показали позитивные ожидания. То есть, импортозамещение и тренд на развитие въездного туризма в отрасли показали позитивные результаты, а предприниматели в целом остались довольны деловым климатом и результатами, которые они получили по итогам года", — сказала представитель АТОР.