Француз Тома Ковиль установил новый рекорд кругосветки под парусом

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Француз Тома Ковиль проплыл вокруг света на парусном судне за 49 дней и три часа, улучшив предыдущее достижение сразу на восемь дней, передает в понедельник агентство Франс Пресс.

Ковиль начал гонку 6 ноября на гигантском тримаране Sodebo Ultim' длиной 31 метр, а в понедельник пересек воображаемую финишную черту на рейде порта Брест в Атлантике.

Агентство Франс Пресс отмечает, что мировой рекорд покорился 48-летнему мореплавателю только на пятой попытке.

Предыдущий рекорд одиночной кругосветки под парусом, который в 2008 году установил соотечественник Ковиля Фрэнсис Жуайон, составлял 57,5 дня.