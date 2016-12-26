Российские авиакомпании в ноябре увеличили пассажирские перевозки на 16%

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Российские авиакомпании в ноябре 2016 года нарастили перевозки пассажиров на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,559 миллиона человек, сообщила Росавиация.
Международные перевозки в отчетном месяце выросли в годовом выражении на 12,1% — до 2,44 миллиона человек, внутренние увеличились на 18,4% — до 4,1 миллиона человек.
Процент занятости пассажирских кресел составил 77,4% против 73,8% годом ранее.
Перевозка грузов и почты в ноябре выросла на 1% — до 98,6 тысячи тонн.