АТОР не отмечает снижения спроса на турецкие курорты после убийства Карлова

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Особого снижения спроса и динамики бронирования на турецком направлении среди российских туристов после убийства в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова пока не наблюдается, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Тема влияния терактов на конъектуру спроса на Турцию остается актуальной. Мы видим, что за последние несколько дней после абсолютно чудовищной трагедии, которая произошла в Анкаре, особого изменения спроса не произошло. Пока не наблюдается снижения динамики бронирований на новогодние праздники и посленовогодние даты. Равно нет снижений бронирования на летние каникулы, которое уже открыли туроператоры. Отказов от туров нет даже в пределах степени статистической погрешности", — сказала собеседник агентства.
"Единственное последствие – это огромное количество вопросов от тех туристов, которые только собираются бронировать Турцию. Поскольку в курортных зонах терактов не происходило, а Анкара никогда не являлась объектом туристического посещения, то турист остается при своем и делает выбор в пользу того направления, куда собирался поехать. Во многом на конъектуру повлияет то, какие меры будет предпринимать Турция по обеспечению безопасности, и не произойдет ли там что-нибудь еще," – отметила представитель АТОР.
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