АТОР не отмечает снижения спроса на турецкие курорты после убийства Карлова

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Особого снижения спроса и динамики бронирования на турецком направлении среди российских туристов после убийства в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова пока не наблюдается, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник, 19 декабря, в Анкаре на открытии выставки. В ходе мероприятия преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. Турецкие СМИ сообщают, что убийца успел выстрелить 11 раз, девять пуль попали в Карлова. В результате операции силовиков нападавший, который проник на выставку, предъявив полицейское удостоверение, был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.

"Тема влияния терактов на конъектуру спроса на Турцию остается актуальной. Мы видим, что за последние несколько дней после абсолютно чудовищной трагедии, которая произошла в Анкаре, особого изменения спроса не произошло. Пока не наблюдается снижения динамики бронирований на новогодние праздники и посленовогодние даты. Равно нет снижений бронирования на летние каникулы, которое уже открыли туроператоры. Отказов от туров нет даже в пределах степени статистической погрешности", — сказала собеседник агентства.

По словам Ломидзе, в целом картина по рынку показывает, что теракт не повлиял на спрос на турецкое направление. "Аналитики считают возможным, что замедление бронирования мы будем наблюдать в течение всего декабря, вплоть до конца года. Потому что, несмотря на ужасные резонансные события, далеко не все туристы о нем осведомлены", — уточнила она.

"Единственное последствие – это огромное количество вопросов от тех туристов, которые только собираются бронировать Турцию. Поскольку в курортных зонах терактов не происходило, а Анкара никогда не являлась объектом туристического посещения, то турист остается при своем и делает выбор в пользу того направления, куда собирался поехать. Во многом на конъектуру повлияет то, какие меры будет предпринимать Турция по обеспечению безопасности, и не произойдет ли там что-нибудь еще," – отметила представитель АТОР.

Как отметила Ломидзе, туристические компании обязаны информировать клиентов о возможных рисках в тех странах, куда туристы едут. "На данный момент действует осторожная рекомендация МИД РФ взвешивать все риски, прежде чем поехать за границу, именно эту рекомендацию в турагентствах и туроператорских компаниях повторяют клиентам, которые планируют отдыхать на курортах Турции", — резюмировала она.

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