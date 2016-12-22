Теракт в ФРГ может повлиять на интерес туристов к Европе, считают в АТОР

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Теракт на рождественской ярмарке в Берлине, унесший жизни 12 человек, не скажется на туристическом интересе к Германии, но может опосредовано привести к снижению спроса на другие страны Европы из-за недоверия к принимаемым там мерам безопасности, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Собеседник агентства уточнила, что трагедия в Берлине во время рождественской ярмарки, по сути, является повторением истории в Ницце, когда 14 июля этого года точно так же на грузовом автомобиле были задавлены несколько десятков человек.
"Но то, что произошло в Германии, в одной из благополучных стран, опосредовано влияет на спрос на другие европейские страны. Здесь мы видим, как туристы задают вопросы, насколько безопасно ехать не в Германию, а в другие страны Евросоюза. Правда, по результатам продаж видно, что туристы пока верят в безопасность на территории Старого света, так особого изменения динамики продаж за последнее время мы не видим", — отметила она.