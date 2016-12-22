Теракт в ФРГ может повлиять на интерес туристов к Европе, считают в АТОР

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Теракт на рождественской ярмарке в Берлине, унесший жизни 12 человек, не скажется на туристическом интересе к Германии, но может опосредовано привести к снижению спроса на другие страны Европы из-за недоверия к принимаемым там мерам безопасности, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В среду стало известно об объявлении в розыск 24-летнего тунисца Аниса Амри по подозрению в причастности к теракту в Берлине.

Собеседник агентства уточнила, что трагедия в Берлине во время рождественской ярмарки, по сути, является повторением истории в Ницце, когда 14 июля этого года точно так же на грузовом автомобиле были задавлены несколько десятков человек.

"Но в отличие от Франции, Берлин — это преимущественно индивидуальное направление туризма. Поэтому, когда мы анализируем спрос в организованном сегменте, то никаких последствий для такого вида туризма не видим. Надо сказать, что в зимнем сезоне для организованных туристов не Берлин является основной точкой посещения в Германии, а скорее Бавария и Альпийские горы. Поэтому пока мы не видим ни замедления бронирования, ни какого-то изменения потребительского настроения", — рассказала Ломидзе.

"Но то, что произошло в Германии, в одной из благополучных стран, опосредовано влияет на спрос на другие европейские страны. Здесь мы видим, как туристы задают вопросы, насколько безопасно ехать не в Германию, а в другие страны Евросоюза. Правда, по результатам продаж видно, что туристы пока верят в безопасность на территории Старого света, так особого изменения динамики продаж за последнее время мы не видим", — отметила она.