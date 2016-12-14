Общественная Палата РФ позитивно оценивает обновлённый закон о туризме

Общественная палата РФ в целом позитивно оценивает обновлённый закон о туризме, который вступит в действие с 1 января, и считает, что он направлен на защиту интересов туристов.

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Общественная палата РФ в целом позитивно оценивает обновлённый закон о туризме, который вступит в действие с 1 января, и считает, что он направлен на защиту интересов туристов, заявил в среду эксперт ОП РФ, заместитель председателя общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрий Давыденко.

С 1 января 2017 года в России вступит в силу обновленный закон о туризме, в законодательной базе туристской отрасли произойдут фундаментальные изменения. В частности, впервые введены новые понятия — детский туризм, система навигации в сфере туризма, туристско-информационный центр и электронная путевка; определены и разграничены полномочия в сфере туризма между федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

"Когда принимались поправки к закону о туризме, его достаточно широко обсуждали и в общественном совете, и на площадке Общественной палаты, он прошёл нулевые чтения. Какие-то пожелания общественности были услышаны законодателями, какие-то не были услышаны. Но в целом закон мы оцениваем как позитивный, который в первую очередь направлен на защиту интересов туриста", — сказал Давыденко, выступая на вебинаре по актуальным вопросам туристской отрасли, в том числе новелл в законодательстве РФ о туристской деятельности.

"Хотя есть определенные трудности в применении и понимании обновленного закона. Кроме того, закон немного перегружен ответственностью для бизнеса, может быть, стоило сделать его более мягким", — уточнил он.