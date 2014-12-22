В Москве число аварий сократилось вдвое

В столице зафиксирован самый низкий уровень ДТП за последние 10 лет, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин.

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В столице зафиксирован самый низкий уровень ДТП за последние 10 лет, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин.

"Абсолютно верно сказано, что этот год стал рекордным в плане снижения аварийности на улицах и магистралях города за последние 10 лет", — сказал Диокин.

В свою очередь, начальник ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев отметил, что за последние 10 лет количество зарегистрированных автомобилей увеличилось более чем на миллион, а количество ДТП при этом снизилось почти в два раза.