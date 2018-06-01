Край волны
Чем серфингистов привлекают российские берега Тихого океана
Фотопроект «Россия. Территория настоящего»

Камчатка — один из самых удаленных, труднодоступных и красивых регионов России, мечта любого путешественника, ценителя первозданной природы, любителя активного отдыха. Одни приезжают сюда изучать флору и фауну заповедных мест, другие — совершать восхождения на вулканы, третьи — кататься на сноубордах, лыжах, снегоходах. Но есть и такие, кто предпочитает заниматься серфингом, причем даже зимой.

Вид на Петропавловск-Камчатский с сопки Мишенной.
Вид на Петропавловск-Камчатский с сопки Мишенной.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вид на Петропавловск-Камчатский.
Вид на Петропавловск-Камчатский.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Чайка и сивуч на одном из сивучьих лежбищ в Петропавловске-Камчатском.
Чайка и сивуч на одном из сивучьих лежбищ в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Автомобиль, засыпанный снегом, в одном из дворов Петропавловска-Камчатского.
Автомобиль, засыпанный снегом, в одном из дворов Петропавловска-Камчатского.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Жилые дома в Петропавловске-Камчатском.
Жилые дома в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский с сопки Мишенной.
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Аэропорт Елизово со всех сторон обступают так называемые домашние вулканы. Сугробы к концу зимы — многометровые. На улицах в Петропавловске-Камчатском — сплошь внедорожники.

«А как иначе, — говорят местные. — Циклон придет, только на джипе и проедешь. Это у вас там, на материке… Здесь-то и дорог почти нет».

Дорог на Камчатке и правда местами нет. Те, что есть, порой заметает снегом. А весной и осенью в грязи вязнут даже внедорожники. Тем не менее в самолетах с материка нет свободных мест. Туристы стремятся сюда за экзотикой и впечатлениями, которые тут, к слову, стоят немалых денег.

Вид из самолета, заходящего на посадку в аэропорту Елизово.
Вид из самолета, заходящего на посадку в аэропорту Елизово.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Девушка фотографирует вид на Петропавловск-Камчатский с сопки Мишенной.
Девушка фотографирует вид на Петропавловск-Камчатский с сопки Мишенной.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Автомобили на одной из смотровых площадок на сопке Мишенной в Петропавловске-Камчатском.
Автомобили на одной из смотровых площадок на сопке Мишенной в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Один из районов Петропавловска-Камчатского.
Один из районов Петропавловска-Камчатского.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид из самолета, заходящего на посадку в аэропорту Елизово.
© РИА Новости / Алексей Филиппов

С некоторых пор берега Тихого океана облюбовали серфингисты. В России этим видом спорта можно заниматься во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Териберке, на Сахалине. Но именно на Камчатке условия для катания на серфе самые подходящие — сезон длится круглый год благодаря ветрам с Тихого океана, волны приходят постоянно.

По словам одного из пионеров камчатского серфинга Антона Морозова, местных среди серфингистов немного.

«Больше из других регионов России и из-за рубежа, — говорит он. — По сути, именно приезжие и способствовали популяризации Камчатки как места для серфинга. Выкладывали фото и видео в инстаграм и фейсбук, снимали фильмы, пошли публикации в прессе».

Сам Антон занялся серфингом около десяти лет назад. Вообще-то, он сноубордист — и сейчас продолжает работать инструктором в этом виде спорта.

«Я родился в маленьком рыбацком поселке, его уже нет, там только вода. Бараки на косе, с одной стороны — море, с другой — река. Никакой горячей воды, централизованного отопления. Отец рыбак, как и у многих моих ровесников. Мне часто снится это место и как мы, маленькие, гуляем по берегу, убегая от волн. У нас там была любимая игра — забираться в разбитые рыбацкие суда. 

Мы подступали к дыре в корпусе и ждали, пока ударит волна. Тот, кто подходил ближе всех, считался самым смелым. И в какой-то степени я через серфинг вернулся туда, в эту стихию», — рассказывает Антон.

Лагерь серферов на Халактырском пляже зимой.
Лагерь серферов на Халактырском пляже зимой.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Антон Морозов, основатель серф-школы «Snowave Камчатка» переодевается после катания на серфе.
Антон Морозов, основатель серф-школы «Snowave Камчатка» переодевается после катания на серфе.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Лагерь серферов на Халактырском пляже.
Лагерь серферов на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Доски для серфинга на Халактырском пляже.
Доски для серфинга на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Девушка пьет чай в домике серф-лагеря.
Девушка пьет чай в домике серф-лагеря.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер Людмила Орлова на Халактырском пляже.
Серфер Людмила Орлова на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Доска для серфинга на Халактырском пляже.
Доска для серфинга на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лагерь серферов на Халактырском пляже зимой.
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Самое популярное место для серфинга на Камчатке — Халактырский пляж, недалеко от Петропавловска-Камчатского.

«Бывает, дорогу заносит снегом так, что не проехать, — добавляет Антон. — Тогда пешком — два с половиной километра в одну сторону. Но ничего, ходим».

Камчатские серферы обычно ездят кататься несколько раз в неделю. Поначалу многие со скепсисом относились к идее зимнего серфинга, но Антону и его товарищам удалось личным примером доказать: серфить на Камчатке можно и зимой. 

 

«Пришлось заняться разрушением мифов, ведь здесь в принципе не серфили в холодное время года. Мы даже в сентябре в воду не залезали. Из-за холодной воды сбивается дыхание, мерзнут руки. Но в теплых гидрокостюмах кататься вполне комфортно. Мы выкладывали свои фото и видео, рассказывали о зимнем серфинге. Температура воды может опускаться ниже нуля, она же соленая. Даже в Териберке, под Мурманском, вода теплее. Зато зимой очень красивые рассветы, солнце встает прямо из воды. Невероятное зрелище».

Восход солнца на Халактырском пляже.
Восход солнца на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Обучение серфингу зимой на Халктырском пляже.
Обучение серфингу зимой на Халктырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер Людмила Орлова отогревает ноги после катания на серфе на Халактырском пляже.
Серфер Людмила Орлова отогревает ноги после катания на серфе на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серферы заходят в воду.
Серферы заходят в воду.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Восход солнца на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов

В 2010-м Антон вместе с единомышленниками создал первую на Камчатке школу серфинга. Уже более пяти лет на Халактырском пляже действует серф-лагерь школы «Snowave Камчатка». «На первых порах мы просто ставили там летом палатки. Потом сделали теплые домики, душ. Сейчас в лагере можно останавливаться круглый год, даже несмотря на то, что зимой его засыпает снегом», – рассказывает Антон.

В дальнейших планах — обустроить отдельный лагерь для детей, которые с удовольствием приходят учиться серфингу.

Своего сына Антон приобщает к серфингу с полутора лет. Восьмилетний мальчик уже уверенно стоит на доске. «У нас в школе обучаются дети от семи до 12 лет. Летом они часто живут в нашем лагере. Начинаем с малого — не бояться воды, вставать на доску, потом — самостоятельно ловить волну. В любых видах спорта, в серфинге в том числе, важно воспитывать преемников. Спорт очень хорошо физически и психологически формирует детей: учит выносливости, стойкости, заставляет преодолевать страхи».

Летом занятия проходят на океане, в холодное время года дети тренируются в бассейне и спортзале — на балансбордах.

По словам Антона, есть базовые курсы для новичков, продвинутых и продолжающих серферов. «На первом этапе мы знакомим людей с техникой безопасности, рассказываем, как правильно вести себя в океане, как заплывать, вставать на доску, ловить волну», — объясняет он. 

«Инструктор выступает в роли проводника между человеком и океаном. Потому что океан для нас все равно враждебная среда, мы не можем в нем дышать, у каждого возникает страх, и обучение серфингу — это преодоление страха», — уверяет Антон.

Восход солнца на Халактырском пляже.
Восход солнца на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Доски для серфинга лежат на траве.
Доски для серфинга лежат на траве.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Гидрокостюмы для серфинга сушатся после катания.
Гидрокостюмы для серфинга сушатся после катания.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серферы на Халактырском пляже в Петропавловске-Камчатском.
Серферы на Халактырском пляже в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серферы идут по Халактырскому пляжу.
Серферы идут по Халактырскому пляжу.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Восход солнца на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов

С 2010 года на Халактырском пляже проводят фестиваль серфинга, а с 2017-го — летний и зимний чемпионаты.

Антон убежден, что продвигать серфинг надо именно таким образом — популяризовать его через фестивали, прививать любовь к нему с детства, делать семейным видом спорта.

Один из учеников Антона, Юра Балахтин, занимается серфингом с пяти лет, сейчас ему восемь. На доску его поставил папа. Юра рассказывает, что еще ходит в туристические походы, лепит из пластилина и играет в шахматы.

«Зимой я пока не катаюсь. Холодно, мама боится меня отпускать, — говорит он. — Но летом мы все вместе ездим на пляж, мама смотрит, как я занимаюсь с Антоном, а папа катается с нами. Своим одноклассникам я тоже рассказываю про свое увлечение, хочу их заинтересовать, чтобы и они катались. В будущем собираюсь, как мой папа, принять участие в чемпионате по серфингу».

Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серферы на Халактырском пляже.
Серферы на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серферы подготавливают доски к катанию.
Серферы подготавливают доски к катанию.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серфер на Халактырском пляже.
Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Серфер на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Хотя заниматься серфингом на Камчатке можно круглый год, девяносто процентов времени уходит на подготовку, поиск и ожидание, говорит Людмила Орлова, инструктор по скалолазанию, тоже обучающая новичков в серф-лагере на Халактырском пляже.

«Ждем погоду, подходящий ветер, циклон, — поясняет она. — Если мы не катаемся на привычном месте, то едем искать какие-то новые интересные споты. Но все равно мы катаемся пару раз в неделю. Летом, конечно, чаще. Порой уезжаем рано утром до рассвета, чтобы успеть покататься до работы. До того как я начала заниматься серфингом, я еще подумывала иногда о переезде с Камчатки, но теперь не могу себе представить жизнь в другом месте».

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