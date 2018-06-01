«Больше из других регионов России и из-за рубежа, — говорит он. — По сути, именно приезжие и способствовали популяризации Камчатки как места для серфинга. Выкладывали фото и видео в инстаграм и фейсбук, снимали фильмы, пошли публикации в прессе».

Сам Антон занялся серфингом около десяти лет назад. Вообще-то, он сноубордист — и сейчас продолжает работать инструктором в этом виде спорта.

«Я родился в маленьком рыбацком поселке, его уже нет, там только вода. Бараки на косе, с одной стороны — море, с другой — река. Никакой горячей воды, централизованного отопления. Отец рыбак, как и у многих моих ровесников. Мне часто снится это место и как мы, маленькие, гуляем по берегу, убегая от волн. У нас там была любимая игра — забираться в разбитые рыбацкие суда.