Россия входит в число стран — лидеров по производству стали. В отечественной металлургии, где задействовано около 660 тысяч человек, всегда большую роль играли трудовые династии. Все началось еще с горнозаводчиков Демидовых, основавших в общей сложности более 50 металлургических заводов. Преемственность поколений сохраняется и в наши дни.
Новолипецкий металлургический комбинат, входящий в группу НЛМК, — крупнейшее предприятие отрасли. Компании этой группы производят 22 процента всей российской стали.
Местный чугуноплавильный завод, основанный еще в конце XVII века, начал активно развиваться в 1930-е, когда было принято решение о выводе предприятия на уровень производства в 350 тысяч тонн в год.
После Великой Отечественной войны завод быстро восстановили.
Как вспоминают старожилы, это была поистине народная стройка: жители Липецка участвовали в субботниках и воскресниках, приходили работать в свободное время.
Новую доменную печь построили всего за 3,5 месяца. В конце 1950-х здесь впервые в мире запустили установку непрерывной разливки стали.
С 1980-х НЛМК — комбинат полного металлургического цикла. Здесь производят чугун, из которого выплавляют сталь разных видов. Сейчас действуют пять доменных печей, самая новая, «Россиянка», запущена в 2011 году. Ее мощность — 3,4 миллиона тонн чугуна в год.
Площадь комбината – 28 квадратных километров.
НЛМК считается градообразующим предприятием, да и сам он напоминает город: по территории ходят автобусы, возле цехов — остановки, проложены железные и автодороги, улицы и даже проспекты
Протяженность автомобильных путей на территории НЛМК — 620 километров, железнодорожных — 510 километров.
Среди 30 тысяч сотрудников есть и потомки первых липецких металлургов. Общий трудовой стаж некоторых трудовых династий, чьи представители работают сейчас на заводе, превышает сто лет.
«У нас профессия металлурга всегда была почетной и уважаемой. Есть и бытовые преимущества. Дети ездят отдыхать в хорошие лагеря. Тем, кто работает в горячих цехах, до сих пор дают молоко за вредность, и это не шутка. Пол-литра молока в день, работники получают талоны в зависимости от количества смен», — говорит представитель одной из трудовых династий комбината Андрей Зинченко.
Его дед Виктор Петрович Зинченко пришел сюда в 15 лет, во время войны. Чтобы дотянуться до станка, по его собственным воспоминаниям, приходилось подставлять под ноги ящик, роста не хватало. В 1961 году он стал оператором первой в СССР установки непрерывной разливки стали, затем перешел в конвертерный цех. С 1986-го — на пенсии. Со своей супругой Виктор Петрович познакомился на комбинате.
По стопам родителей пошел и их сын Сергей. «Я не понаслышке знал о труде металлургов, это был осознанный выбор, — говорит Сергей Викторович. — И всегда старался не ударить в грязь лицом, не подвести отца. В начале нулевых на комбинат пришли работать уже мои сыновья, Андрей и Виктор — оба с высшим образованием, Андрей окончил аспирантуру. Конечно, мне приятно, что сыновья продолжили нашу семейную традицию».
Андрей гордится тем, что «с братом не соблазнились пойти в коммерцию, как это сейчас модно, или еще куда-либо в поисках легких денег, а выбрали настоящую мужскую профессию». Он работает производственным мастером на участке внепечной обработки стали второго конвертерного цеха комбината.
Общий трудовой стаж семьи Зинченко на комбинате — 120 лет. Это представители только одной семьи, не считая остальных родственников.
А у семьи Романа Кокорева стаж уже 192 года.
Роман — металлург в четвертом поколении, он работает уборщиком горячего металла в цехе горячего проката. Его прадед пришел на НЛМЗ еще до образования Липецкой области — в 1950 году. Промышленное производство поднимали дед, мама, дядя, двоюродная сестра.
На комбинате Роман встретил будущую супругу Елену, чья семья также тесно связана с НЛМК. Как вспоминает сама Елена, ее отец с детства в шутку давал дочке наказ: «Держись за трубу», имея в виду металлургический комбинат.
Александр Сергеевич Третьяков, работающий с 1978 года в ферросплавном цехе, со своей женой тоже познакомился здесь.
Его сыновья Сергей и Евгений пошли по стопам родителей и стали металлургами.
Они не исключают, что традицию продолжат внуки и внучки Александра Сергеевича.
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