«У нас профессия металлурга всегда была почетной и уважаемой. Есть и бытовые преимущества. Дети ездят отдыхать в хорошие лагеря. Тем, кто работает в горячих цехах, до сих пор дают молоко за вредность, и это не шутка. Пол-литра молока в день, работники получают талоны в зависимости от количества смен», — говорит представитель одной из трудовых династий комбината Андрей Зинченко.

Его дед Виктор Петрович Зинченко пришел сюда в 15 лет, во время войны. Чтобы дотянуться до станка, по его собственным воспоминаниям, приходилось подставлять под ноги ящик, роста не хватало. В 1961 году он стал оператором первой в СССР установки непрерывной разливки стали, затем перешел в конвертерный цех. С 1986-го — на пенсии. Со своей супругой Виктор Петрович познакомился на комбинате.