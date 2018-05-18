Молоко за вредность и чугунные реки
Как живут российские металлурги
Фотопроект «Россия. Территория настоящего»

Россия входит в число стран — лидеров по производству стали. В отечественной металлургии, где задействовано около 660 тысяч человек, всегда большую роль играли трудовые династии. Все началось еще с горнозаводчиков Демидовых, основавших в общей сложности более 50 металлургических заводов. Преемственность поколений сохраняется и в наши дни.

Новолипецкий металлургический комбинат, входящий в группу НЛМК, — крупнейшее предприятие отрасли. Компании этой группы производят 22 процента всей российской стали.

В цехе холодного проката Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 1960 год.
В цехе холодного проката Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 1960 год.
© РИА Новости / Лев Поликашин
Загрузочная площадка коксо-химического цеха Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 1960 год
Загрузочная площадка коксо-химического цеха Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 1960 год
© РИА Новости / Лев Поликашин
Термический цех Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 1960 год.
Термический цех Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 1960 год.
© РИА Новости / Лев Поликашин
Новолипецкий металлургический комбинат. Строительство кислородно-конверторный цеха № 2. 1974 год
Новолипецкий металлургический комбинат. Строительство кислородно-конверторный цеха № 2. 1974 год
© РИА Новости / Владисмир Чейшвили
Новолипецкий металлургический завод комбинат. Строительство кислородно-конверторный цеха № 2. 1974 год
Новолипецкий металлургический завод комбинат. Строительство кислородно-конверторный цеха № 2. 1974 год
© РИА Новости / Владимир Чейшвили
Новолипецкий металлургический завод. Транспортные галереи углеподачи ТЭЦ, 1948 год.
Новолипецкий металлургический завод. Транспортные галереи углеподачи ТЭЦ, 1948 год.
© Фото предоставлено пресс-службой НЛМК
Новолипецкий металлургический завод. Строительство доменной печи номер 1, 1950 год.
Новолипецкий металлургический завод. Строительство доменной печи номер 1, 1950 год.
© Фото предоставлено пресс-службой НЛМК
Восстановление ТЭЦ Новолипецкого металлургического завода, 1947 год.
Восстановление ТЭЦ Новолипецкого металлургического завода, 1947 год.
© Фото предоставлено пресс-службой НЛМК
Новолипецкий металлургический завод. Послевоенная доменная печь номер 1, 1952 год.
Новолипецкий металлургический завод. Послевоенная доменная печь номер 1, 1952 год.
© Фото предоставлено пресс-службой НЛМК
Строительство доменной печи номер 2 Новолипецкого металлургического завода, 1951 год.
Строительство доменной печи номер 2 Новолипецкого металлургического завода, 1951 год.
© Фото предоставлено пресс-службой НЛМК
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В цехе холодного проката Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). 1960 год.
© РИА Новости / Лев Поликашин

Местный чугуноплавильный завод, основанный еще в конце XVII века, начал активно развиваться в 1930-е, когда было принято решение о выводе предприятия на уровень производства в 350 тысяч тонн в год.

После Великой Отечественной войны завод быстро восстановили.

Как вспоминают старожилы, это была поистине народная стройка: жители Липецка участвовали в субботниках и воскресниках, приходили работать в свободное время. 

Горновой в ферросплавном цехе Новолипецкого металлургического комбината.
Горновой в ферросплавном цехе Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
В ферросплавном цехе Новолипецкого металлургического комбината.
В ферросплавном цехе Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
В ферросплавном цехе Новолипецкого металлургического комбината.
В ферросплавном цехе Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Работа крана в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
Работа крана в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Работа крана в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
Работа крана в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Транспортировка ковша с чугуном.
Транспортировка ковша с чугуном.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Наполнение ковшей жидким чугуном.
Наполнение ковшей жидким чугуном.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Транспортировка ковша с чугуном.
Транспортировка ковша с чугуном.
© РИА Новости / Константин Чалабов
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Горновой в ферросплавном цехе Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов

Новую доменную печь построили всего за 3,5 месяца. В конце 1950-х здесь впервые в мире запустили установку непрерывной разливки стали.

С 1980-х НЛМК — комбинат полного металлургического цикла. Здесь производят чугун, из которого выплавляют сталь разных видов. Сейчас действуют пять доменных печей, самая новая, «Россиянка», запущена в 2011 году. Ее мощность — 3,4 миллиона тонн чугуна в год.

Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината.
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината.
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Шлак на поверхности жидкого металла.
Шлак на поверхности жидкого металла.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината.
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината.
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Вид на доменные печи Новолипецкого металлургического комбината.
Вид на доменные печи Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Горячераскатанная полоса стали в цехе горячего проката.
Горячераскатанная полоса стали в цехе горячего проката.
© РИА Новости / Константин Чалабов
В цехе горячего проката.
В цехе горячего проката.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Работа прокатного стана в цехе горячего проката.
Работа прокатного стана в цехе горячего проката.
© РИА Новости / Константин Чалабов
В цехе горячего проката.
В цехе горячего проката.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Рулоны в цехе холодного проката.
Рулоны в цехе холодного проката.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Выдача нагретых слябов из методической печи перед горячей прокаткой.
Выдача нагретых слябов из методической печи перед горячей прокаткой.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Выдача нагретых слябов из методической печи перед горячей прокаткой.
Выдача нагретых слябов из методической печи перед горячей прокаткой.
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов

Площадь комбината – 28 квадратных километров. 

НЛМК считается градообразующим предприятием, да и сам он напоминает город: по территории ходят автобусы, возле цехов — остановки, проложены железные и автодороги, улицы и даже проспекты

Протяженность автомобильных путей на территории НЛМК — 620 километров, железнодорожных — 510 километров.

Среди 30 тысяч сотрудников есть и потомки первых липецких металлургов. Общий трудовой стаж некоторых трудовых династий, чьи представители работают сейчас на заводе, превышает сто лет.

«У нас профессия металлурга всегда была почетной и уважаемой. Есть и бытовые преимущества. Дети ездят отдыхать в хорошие лагеря. Тем, кто работает в горячих цехах, до сих пор дают молоко за вредность, и это не шутка. Пол-литра молока в день, работники получают талоны в зависимости от количества смен», — говорит представитель одной из трудовых династий комбината Андрей Зинченко.

Его дед Виктор Петрович Зинченко пришел сюда в 15 лет, во время войны. Чтобы дотянуться до станка, по его собственным воспоминаниям, приходилось подставлять под ноги ящик, роста не хватало. В 1961 году он стал оператором первой в СССР установки непрерывной разливки стали, затем перешел в конвертерный цех. С 1986-го — на пенсии. Со своей супругой Виктор Петрович познакомился на комбинате.

По стопам родителей пошел и их сын Сергей. «Я не понаслышке знал о труде металлургов, это был осознанный выбор, — говорит Сергей Викторович. — И всегда старался не ударить в грязь лицом, не подвести отца. В начале нулевых на комбинат пришли работать уже мои сыновья, Андрей и Виктор — оба с высшим образованием, Андрей окончил аспирантуру. Конечно, мне приятно, что сыновья продолжили нашу семейную традицию».

Виктор Сергеевич Зинченко в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
Виктор Сергеевич Зинченко в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Виктор Сергеевич Зинченко в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
Виктор Сергеевич Зинченко в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Виктор Петрович Зинченко (справа) и его сын Сергей у себя дома в Липецке.
Виктор Петрович Зинченко (справа) и его сын Сергей у себя дома в Липецке.
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Виктор Сергеевич Зинченко в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов

Андрей гордится тем, что «с братом не соблазнились пойти в коммерцию, как это сейчас модно, или еще куда-либо в поисках легких денег, а выбрали настоящую мужскую профессию». Он работает производственным мастером на участке внепечной обработки стали второго конвертерного цеха комбината.

Общий трудовой стаж семьи Зинченко на комбинате — 120 лет. Это представители только одной семьи, не считая остальных родственников.

А у семьи Романа Кокорева стаж уже 192 года.

Роман — металлург в четвертом поколении, он работает уборщиком горячего металла в цехе горячего проката. Его прадед пришел на НЛМЗ еще до образования Липецкой области — в 1950 году. Промышленное производство поднимали дед, мама, дядя, двоюродная сестра.

Роман Кокорев в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
Роман Кокорев в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Семья Калинкиных-Кокоревых у себя дома в Липецке.
Семья Калинкиных-Кокоревых у себя дома в Липецке.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Архивные документы, хранящиеся в семье Калинкиных-Кокоревых.
Архивные документы, хранящиеся в семье Калинкиных-Кокоревых.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Елена Кокорева, сотрудница Новолипецкого металлургического комбината.
Елена Кокорева, сотрудница Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Роман Кокорев в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов

На комбинате Роман встретил будущую супругу Елену, чья семья также тесно связана с НЛМК. Как вспоминает сама Елена, ее отец с детства в шутку давал дочке наказ: «Держись за трубу», имея в виду металлургический комбинат.

Александр Сергеевич Третьяков, работающий с 1978 года в ферросплавном цехе, со своей женой тоже познакомился здесь.

Александр Сергеевич Третьяков с сыновьями Сергеем и Евгением в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
Александр Сергеевич Третьяков с сыновьями Сергеем и Евгением в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Александр Сергеевич Третьяков в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
Александр Сергеевич Третьяков в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Сергей Третьяков в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
Сергей Третьяков в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Евгений Третьяков в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
Евгений Третьяков в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Александр Сергеевич Третьяков с сыновьями Сергеем и Евгением в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
© РИА Новости / Константин Чалабов

Его сыновья Сергей и Евгений пошли по стопам родителей и стали металлургами.

Они не исключают, что традицию продолжат внуки и внучки Александра Сергеевича.

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