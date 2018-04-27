«Наш консьерж-сервис выполняет также функцию МФЦ, и через него можно получать определенные услуги. Приходишь в магазин, а тебя спрашивают про предстоящие форумы, симпозиумы, конференции… Ты всегда на работе. Просто принимаешь это как данность — и все!

Все здесь целеустремленные, все со своими амбициями, мотивацией. Когда я приехала, нас было совсем мало, и мы все знали друг друга по именам.

Мы живем как отдельное сообщество. Нас связывают очень тесные добрые отношения, все друг друга поддерживают. Если ты выпала из общего поля зрения, то соседи, знакомые, коллеги начинают беспокоиться. Скорее всего, когда население вырастет во много раз, будет немного по-другому».