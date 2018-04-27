Этот город — одно из самых инновационных мест в России. Здесь комфортное жилье, есть возможность получить прекрасное образование, хорошая перспектива работы в передовых компаниях. А вокруг — живописная природа. В Иннополисе гармонично сочетаются самая современная архитектура и городская инфраструктура с первозданным волжским ландшафтом.
Первый город для IT-специалистов появился на карте России в декабре 2014 года. Исторические прецеденты есть — в СССР почти так же быстро построили наукоград Обнинск в Калужской области или Академгородок в Новосибирске. Но Иннополис, рассчитанный прежде всего на айтишников, отличается особенной атмосферой. План города разработал архитектор из Сингапура Лиу Тай Кер, реализацией проекта занимались специалисты из Татарстана.
Университет «Иннополис» открылся еще в 2012-м. Учебная программа на 80 процентов состоит из исследований в области IT и практической работы. Преподаватели — ведущие специалисты со всего мира. Основной язык общения и преподавания — английский. Атмосфера — научная и дружеская.
В университете работают более ста ученых. Все они занимают высокие позиции в индексе Хирша — то есть их работы часто цитируются в научной литературе.
Сергей Петренко узнал об Иннополисе в 2013-м. А через два года ему предложили возглавить здесь центр информационной безопасности.
По словам Сергея, преподаватели университета активно ведут научные разработки, приветствуют нестандартное мышление и привлекают к сотрудничеству студентов.
С первого дня учебы студенты вовлечены в деятельность лаборатории, активно участвуют в разработке разных — в том числе международных —проектов, реализация которых приносит реальную пользу республике.
Как в любом университете, здесь два направления: педагогическое и проектное, научно-исследовательская работа. Преподаватели могут их совмещать.
«Нас постоянно сравнивают со Сколково. Но у них шесть направлений, в том числе IT. А Иннополис сосредоточен на научно-инженерных или научно-практических задачах только в области IT. Возникла проблема — мы оперативно ищем решение. На это дается год, три, максимум пять. В Сколково же более фундаментальные задачи, у них гранты справедливо растянуты до пяти, иногда до до десяти-пятнадцати лет.
Мы ориентировались на лучшие достижения Кремниевой долины (штат Калифорния, США), Института Принстона (штат Нью-Джерси, США), исследования Дарпа (Управление Министерства обороны США). У нас своя специфика, связанная с проектами для государственных объектов, где жесткие требования по надежности, качеству и безопасности. Есть отличия, определяемые научными центрами: российские академические школы традиционно сильны в классической математике и в области системного программирования».
В числе приоритетов университета «Иннополис» — развитие информационного общества до 2025 года и вопросы информационной безопасности. Вуз готовит специалистов в области IT: чтобы быть среди лидеров, стране ежегодно нужны 80–120 тысяч специалистов.
Общение между студентами и преподавателями неформальное. Зачастую в обеденный перерыв молодые люди оказываются за одним столиком со своими педагогами, обсуждают проекты, разбирают сложные материалы.
В Иннополисе подобрался уникальный контингент студентов.
Сюда поступают выпускники российских школ с высокими баллами по ЕГЭ, здесь учатся дети из более чем 40 стран. Студенческие корпуса соответствуют стандартам трех- и четырехзвездочных гостиниц, стипендии — до 40 тысяч рублей, при условии, что студент активно участвует в проектах.
После окончания университета выпускник может остаться в Иннополисе и работать в одной из компаний-резидентов (их более 50). Или организовать свой стартап.
Ирина Ерофеева: Мой выбор пал на Иннополис, потому что IT сегодня самая востребованная область. Я рассматривала разные профессии и решила, что самым полезным будет программирование. А сейчас просто не представляю, где бы была, если бы не Иннополис!
У студентов свой круг общения. Если же в Иннополисе нам вдруг становится скучно (а бывает и такое!), мы садимся на шаттл и едем в Казань. Двое моих друзей в этом семестре отправились по обмену в другие страны.
Студенты проходят жесткий отбор. Обучение ведется на английском, и у нас на сборах было тестирование по этому языку, затем — собеседование с профессором, опять же на английском, и еще два семестра курса этого самого английского.
Если у кого-то были проблемы с языком, давали возможность подтянуть.
И летняя школа у нас была, целую неделю с утра до вечера мы занимались только английским.
Студенты и педагоги пользуются инфраструктурой Иннополиса круглосуточно. Например, могут прийти в университет в шесть утра и уйти далеко за полночь.
Здание учебного заведения соединено теплым коридором с общежитиями.
Основные объекты в городе строились одновременно. В том числе и первый корпус технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова. Технопарк, который уже получил международный статус, находится в особой экономической зоне, где работает более 70 компаний. Все резиденты — лидеры в IT-отрасли в России.
В Иннополисе сейчас живет более трех тысяч человек. Население увеличивается каждый месяц. Есть детский сад, школа, IT-лицей для одаренных детей со всей России, медицинский и спортивный центры.
Все бытовые вопросы можно решить через специальное приложение: вызвать такси, записаться к врачу, передать документы. Работает также круглосуточный консьерж-сервис.
Однажды в городской чат «иннополисцы» написали, что нужны зоны для барбекю и выгула собак. Мэрия оперативно отреагировала, организовав площадки в городском парке.
Средний возраст горожан — 28,5 года. И каждый считает, что Иннополис — лучшее место для жизни и работы.
Дарья Протосовицкая приехала сюда после окончания Казанского федерального университета, успешно прошла все собеседования и устроилась работать в консьерж-сервис.
«Наш консьерж-сервис выполняет также функцию МФЦ, и через него можно получать определенные услуги. Приходишь в магазин, а тебя спрашивают про предстоящие форумы, симпозиумы, конференции… Ты всегда на работе. Просто принимаешь это как данность — и все!
Все здесь целеустремленные, все со своими амбициями, мотивацией. Когда я приехала, нас было совсем мало, и мы все знали друг друга по именам.
Мы живем как отдельное сообщество. Нас связывают очень тесные добрые отношения, все друг друга поддерживают. Если ты выпала из общего поля зрения, то соседи, знакомые, коллеги начинают беспокоиться. Скорее всего, когда население вырастет во много раз, будет немного по-другому».
Два года назад в Иннополисе открылся специализированный лицей для одаренных детей. Это учебное заведение в списке 100 лучших школ Татарстана занимает 11-е место.
Учеников отбирают со всей России. В этом году их 156 человек.
Помимо информатики, математики и физики лицеисты демонстрируют высокие результаты по биологии, русскому языку и даже физкультуре. Весь день здесь расписан: уроки, дополнительные занятия, кружки. Лицеисты привыкли встречаться с известными людьми. Проводятся конференции и семинары с ведущими экспертами, специалистами и политическими деятелями.
Подростки участвуют в социальных проектах. Например, очистили озеро Глухое с помощью химических ежиков, не нарушающих экосистему, безвредных для природы. Сначала ученики вместе с учителями придумывали этих ежиков, делали их, а потом применили на практике.
Два года назад в составе сборной России на международной олимпиаде по робототехнике в Индии лицеисты защищали честь страны и выиграли «бронзу».
В 2017-м в Центральной Америке, Коста-Рике, российская команда снова завоевала третье место.
Иннополис ломает обычное представление о программистах как о людях, постоянно сидящих за компьютером и якобы ничем больше не интересующихся. Жители города занимаются спортом, участвуют в городских мероприятиях. В городе пока лишь несколько улиц, но с говорящими названиями: Университетская, Квантовый бульвар, Спортивная.
По оценкам экспертов, к 2030 году население города сильно увеличится. Проектная вместимость рассчитана на 155 тысяч человек.
Жить в таком идеальном мире может далеко не каждый, но все обитатели Иннополиса уверены, что их город — это город будущего.
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