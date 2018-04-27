Силиконовая долина по-русски
Как Иннополис стал городом избранных
Фотопроект «Россия. Территория настоящего»

Этот город — одно из самых инновационных мест в России. Здесь комфортное жилье, есть возможность получить прекрасное образование, хорошая перспектива работы в передовых компаниях. А вокруг — живописная природа. В Иннополисе гармонично сочетаются самая современная архитектура и городская инфраструктура с первозданным волжским ландшафтом.

Первый город для IT-специалистов появился на карте России в декабре 2014 года. Исторические прецеденты есть — в СССР почти так же быстро построили наукоград Обнинск в Калужской области или Академгородок в Новосибирске. Но Иннополис, рассчитанный прежде всего на айтишников, отличается особенной атмосферой. План города разработал архитектор из Сингапура Лиу Тай Кер, реализацией проекта занимались специалисты из Татарстана.

Университет Иннополис.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Университет «Иннополис» открылся еще в 2012-м. Учебная программа на 80 процентов состоит из исследований в области IT и практической работы. Преподаватели — ведущие специалисты со всего мира. Основной язык общения и преподавания — английский. Атмосфера — научная и дружеская.

В университете работают более ста ученых. Все они занимают высокие позиции в индексе Хирша — то есть их работы часто цитируются в научной литературе.

Сергей Петренко узнал об Иннополисе в 2013-м. А через два года ему предложили возглавить здесь центр информационной безопасности. 

По словам Сергея, преподаватели университета активно ведут научные разработки, приветствуют нестандартное мышление и привлекают к сотрудничеству студентов.

С первого дня учебы студенты вовлечены в деятельность лаборатории, активно участвуют в разработке разных — в том числе международных —проектов, реализация которых приносит реальную пользу республике.

Преподаватели университета «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Как в любом университете, здесь два направления: педагогическое и проектное, научно-исследовательская работа. Преподаватели могут их совмещать.

Сергей Петренко, руководитель Центра информационной безопасности университета «Иннополис», доктор технических наук, профессор:

«Нас постоянно сравнивают со Сколково. Но у них шесть направлений, в том числе IT. А Иннополис сосредоточен на научно-инженерных или научно-практических задачах только в области IT. Возникла проблема — мы оперативно ищем решение. На это дается год, три, максимум пять. В Сколково же более фундаментальные задачи, у них гранты справедливо растянуты до пяти, иногда до до десяти-пятнадцати лет.
Мы ориентировались на лучшие достижения Кремниевой долины (штат Калифорния, США), Института Принстона (штат Нью-Джерси, США), исследования Дарпа (Управление Министерства обороны США). У нас своя специфика, связанная с проектами для государственных объектов, где жесткие требования по надежности, качеству и безопасности. Есть отличия, определяемые научными центрами: российские академические школы традиционно сильны в классической математике и в области системного программирования».

В числе приоритетов университета «Иннополис» — развитие информационного общества до 2025 года и вопросы информационной безопасности. Вуз готовит специалистов в области IT: чтобы быть среди лидеров, стране ежегодно нужны 80–120 тысяч специалистов.

Университет Иннополис.
Университет Иннополис.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
В свободное время студенты могут поиграть в подвижные игры.
В свободное время студенты могут поиграть в подвижные игры.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Университет «Иннополис».
Университет «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
В кафе университета «Иннополис».
В кафе университета «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Аудитория в университете «Иннополис».
Аудитория в университете «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Аудитория в университете «Иннополис».
Аудитория в университете «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Университет «Иннополис».
Университет «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Университет «Иннополис».
Университет «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Университет «Иннополис».
Университет «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Столовая университета «Иннополис».
Столовая университета «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Университет «Иннополис».
Университет «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Университет Иннополис.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Общение между студентами и преподавателями неформальное. Зачастую в обеденный перерыв молодые люди оказываются за одним столиком со своими педагогами, обсуждают проекты, разбирают сложные материалы.

В Иннополисе подобрался уникальный контингент студентов.

Сюда поступают выпускники российских школ с высокими баллами по ЕГЭ, здесь учатся дети из более чем 40 стран. Студенческие корпуса соответствуют стандартам трех- и четырехзвездочных гостиниц, стипендии — до 40 тысяч рублей, при условии, что студент активно участвует в проектах.

После окончания университета выпускник может остаться в Иннополисе и работать в одной из компаний-резидентов (их более 50). Или организовать свой стартап.

Ирина Ерофеева: Мой выбор пал на Иннополис, потому что IT сегодня самая востребованная область. Я рассматривала разные профессии и решила, что самым полезным будет программирование. А сейчас просто не представляю, где бы была, если бы не Иннополис!

У студентов свой круг общения. Если же в Иннополисе нам вдруг становится скучно (а бывает и такое!), мы садимся на шаттл и едем в Казань. Двое моих друзей в этом семестре отправились по обмену в другие страны.

Ирина в своей комнате в студенческом общежитии университета «Иннополис».
Ирина в своей комнате в студенческом общежитии университета «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Комната Ирины в общежитии университета.
Комната Ирины в общежитии университета.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Студентка университета «Иннополис» Ирина Ерофеева.
Студентка университета «Иннополис» Ирина Ерофеева.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ирина в своей комнате в студенческом общежитии университета «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Студенты проходят жесткий отбор. Обучение ведется на английском, и у нас на сборах было тестирование по этому языку, затем — собеседование с профессором, опять же на английском, и еще два семестра курса этого самого английского.

Если у кого-то были проблемы с языком, давали возможность подтянуть.

И летняя школа у нас была, целую неделю с утра до вечера мы занимались только английским.

Студенты и педагоги пользуются инфраструктурой Иннополиса круглосуточно. Например, могут прийти в университет в шесть утра и уйти далеко за полночь.

Здание учебного заведения соединено теплым коридором с общежитиями.

В одной из лабораторий университета.
В одной из лабораторий университета.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
При поддержке Министерства образования и науки РФ совместно с ПАО «КАМАЗ» специалисты Центра развития робототехники Университета «Иннополис» разрабатывают модуль, который сделает грузовой автомобиль автономным. Это позволит машине самостоятельно передвигаться в условиях неизвестной местности за счёт аэроразведки местности дроном, установленным в быстросъёмном модуле
При поддержке Министерства образования и науки РФ совместно с ПАО «КАМАЗ» специалисты Центра развития робототехники Университета «Иннополис» разрабатывают модуль, который сделает грузовой автомобиль автономным. Это позволит машине самостоятельно передвигаться в условиях неизвестной местности за счёт аэроразведки местности дроном, установленным в быстросъёмном модуле
© Фото : Архив
Это экспериментальная платформа для исследования алгоритмов беспилотных автомобилей. К обычной радиоуправляемой машинке нанесли суперкомпьютер, несколько датчиков, стереокамеру, акселерометр. В лаборатории разрабатывают алгоритмы, чтобы она ездила сама. В результате должен получиться робот по доставке, например, пиццы или документов от спорткомплекса Иннополиса до общежития или технопарка.
Это экспериментальная платформа для исследования алгоритмов беспилотных автомобилей. К обычной радиоуправляемой машинке нанесли суперкомпьютер, несколько датчиков, стереокамеру, акселерометр. В лаборатории разрабатывают алгоритмы, чтобы она ездила сама. В результате должен получиться робот по доставке, например, пиццы или документов от спорткомплекса Иннополиса до общежития или технопарка.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
А этот робот будет полезен ,например, одиноким людям. Он умеет говорить, отвечает на вопросы, танцует и просто очень мил.
А этот робот будет полезен ,например, одиноким людям. Он умеет говорить, отвечает на вопросы, танцует и просто очень мил.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
С виду это жесткий индустриальный робот. На самом деле, машину легко двигать, он податлив и безопасен для человека. Этот робот используется в медицине.
С виду это жесткий индустриальный робот. На самом деле, машину легко двигать, он податлив и безопасен для человека. Этот робот используется в медицине.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Одна из разработок лаборатории университета «Иннополис»
Одна из разработок лаборатории университета «Иннополис»
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудники лаборатории университета «Иннополис» обсуждают рабочие моменты.
Сотрудники лаборатории университета «Иннополис» обсуждают рабочие моменты.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В одной из лабораторий университета.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Основные объекты в городе строились одновременно. В том числе и первый корпус технопарка, названного в честь русского ученого Александра Попова. Технопарк, который уже получил международный статус, находится в особой экономической зоне, где работает более 70 компаний. Все резиденты — лидеры в IT-отрасли в России.

В здании Административно-делового центра им. А. С. Попова ОЭЗ «Иннополис» семь этажей. Первый – место общего пользования.
В здании Административно-делового центра им. А. С. Попова ОЭЗ «Иннополис» семь этажей. Первый – место общего пользования.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Макет города представлен со всеми построенными и строящимися объектами.
Макет города представлен со всеми построенными и строящимися объектами.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Офисы от 10 до 50 кв. м. среди них есть готовые, и есть с возможностью свободной планировки, компания может зонировать все и по своему усмотрению.
Офисы от 10 до 50 кв. м. среди них есть готовые, и есть с возможностью свободной планировки, компания может зонировать все и по своему усмотрению.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
В коридорах здания Административно-делового центра им. А. С. Попова ОЭЗ «Иннополис»
В коридорах здания Административно-делового центра им. А. С. Попова ОЭЗ «Иннополис»
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Статус партнера не предполагает налоговых льгот, но эти компании могут пользоваться преимуществами по аренде помещений, а также размещать здесь свои центры разработок и активнейшим образом участвовать в жизни города.
Статус партнера не предполагает налоговых льгот, но эти компании могут пользоваться преимуществами по аренде помещений, а также размещать здесь свои центры разработок и активнейшим образом участвовать в жизни города.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В здании Административно-делового центра им. А. С. Попова ОЭЗ «Иннополис» семь этажей. Первый – место общего пользования.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

В Иннополисе сейчас живет более трех тысяч человек. Население увеличивается каждый месяц. Есть детский сад, школа, IT-лицей для одаренных детей со всей России, медицинский и спортивный центры.

Все бытовые вопросы можно решить через специальное приложение: вызвать такси, записаться к врачу, передать документы. Работает также круглосуточный консьерж-сервис.

Однажды в городской чат «иннополисцы» написали, что нужны зоны для барбекю и выгула собак. Мэрия оперативно отреагировала, организовав площадки в городском парке.

В квартире одного из резидентов «Иннополис» Михаила Свердлова.
В квартире одного из резидентов «Иннополис» Михаила Свердлова.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Руководитель медицинского центра Айдар Багаутдинов интересуется состоянием пациента.
Руководитель медицинского центра Айдар Багаутдинов интересуется состоянием пациента.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
В отделении амбулаторной реабилитации медицинского центра представлено лучшее оборудование в Татарстане.
В отделении амбулаторной реабилитации медицинского центра представлено лучшее оборудование в Татарстане.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
В регистратуре медицинского центра можно записаться к специалисту или на процедуру.
В регистратуре медицинского центра можно записаться к специалисту или на процедуру.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В квартире одного из резидентов «Иннополис» Михаила Свердлова.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Средний возраст горожан — 28,5 года. И каждый считает, что Иннополис — лучшее место для жизни и работы.

Дарья Протосовицкая приехала сюда после окончания Казанского федерального университета, успешно прошла все собеседования и устроилась работать в консьерж-сервис.

Дарья Протосовицкая, сотрудник консьерж-сервиса города Иннополис:

«Наш консьерж-сервис выполняет также функцию МФЦ, и через него можно получать определенные услуги. Приходишь в магазин, а тебя спрашивают про предстоящие форумы, симпозиумы, конференции… Ты всегда на работе. Просто принимаешь это как данность — и все!

Все здесь целеустремленные, все со своими амбициями, мотивацией. Когда я приехала, нас было совсем мало, и мы все знали друг друга по именам.

Мы живем как отдельное сообщество. Нас связывают очень тесные добрые отношения, все друг друга поддерживают. Если ты выпала из общего поля зрения, то соседи, знакомые, коллеги начинают беспокоиться. Скорее всего, когда население вырастет во много раз, будет немного по-другому».

Два года назад в Иннополисе открылся специализированный лицей для одаренных детей. Это учебное заведение в списке 100 лучших школ Татарстана занимает 11-е место.

Учеников отбирают со всей России. В этом году их 156 человек.

Помимо информатики, математики и физики лицеисты демонстрируют высокие результаты по биологии, русскому языку и даже физкультуре. Весь день здесь расписан: уроки, дополнительные занятия, кружки. Лицеисты привыкли встречаться с известными людьми. Проводятся конференции и семинары с ведущими экспертами, специалистами и политическими деятелями.

Учащиеся на дополнительных занятиях в помещении ИТ-лицея.
Учащиеся на дополнительных занятиях в помещении ИТ-лицея.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
После уроков можно поиграть в подвижные игры.
После уроков можно поиграть в подвижные игры.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
В лицее дети занимаются в разных кружках.
В лицее дети занимаются в разных кружках.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
На дополнительных уроках дети готовятся к олимпиадам и контрольным, подтягивают пройденный материал.
На дополнительных уроках дети готовятся к олимпиадам и контрольным, подтягивают пройденный материал.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
У входа в детский сад города «Иннополис».
У входа в детский сад города «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Во время лабораторной работы.
Во время лабораторной работы.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
На уроке. ИТ-лицей города «Иннополис».
На уроке. ИТ-лицей города «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
В школе учатся дети жителей города. В отличие от лицея, здесь дети обучаются с 1 по 11 класс.
В школе учатся дети жителей города. В отличие от лицея, здесь дети обучаются с 1 по 11 класс.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Учащиеся на дополнительных занятиях в помещении ИТ-лицея.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

Подростки участвуют в социальных проектах. Например, очистили озеро Глухое с помощью химических ежиков, не нарушающих экосистему, безвредных для природы. Сначала ученики вместе с учителями придумывали этих ежиков, делали их, а потом применили на практике.

Два года назад в составе сборной России на международной олимпиаде по робототехнике в Индии лицеисты защищали честь страны и выиграли «бронзу».

В 2017-м в Центральной Америке, Коста-Рике, российская команда снова завоевала третье место.

Иннополис ломает обычное представление о программистах как о людях, постоянно сидящих за компьютером и якобы ничем больше не интересующихся. Жители города занимаются спортом, участвуют в городских мероприятиях. В городе пока лишь несколько улиц, но с говорящими названиями: Университетская, Квантовый бульвар, Спортивная.

На городском футбольном поле на постоянной основе проводятся спортивные соревнования или тренировки.
На городском футбольном поле на постоянной основе проводятся спортивные соревнования или тренировки.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Первый корпус Технопарка, Административно-деловой центр им. Попова, особая экономическая зона.
Первый корпус Технопарка, Административно-деловой центр им. Попова, особая экономическая зона.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Хостел Hostelinn в городе «Иннополис».
Хостел Hostelinn в городе «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Молодежь города после учебы.
Молодежь города после учебы.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Ежедневно между «Иннополисом» и Казанью курсируют комфортабельные автобусы.
Ежедневно между «Иннополисом» и Казанью курсируют комфортабельные автобусы.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Спорткомплекс города заполняется каждый вечер.
Спорткомплекс города заполняется каждый вечер.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Спорткомплекс города «Иннополис».
Спорткомплекс города «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Первый корпус Технопарка, Административно-деловой центр им. Попова, особая экономическая зона.
Первый корпус Технопарка, Административно-деловой центр им. Попова, особая экономическая зона.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Спорткомплекс города «Иннополис».
Спорткомплекс города «Иннополис».
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На городском футбольном поле на постоянной основе проводятся спортивные соревнования или тренировки.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

По оценкам экспертов, к 2030 году население города сильно увеличится. Проектная вместимость рассчитана на 155 тысяч человек.

Жить в таком идеальном мире может далеко не каждый, но все обитатели Иннополиса уверены, что их город — это город будущего.

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