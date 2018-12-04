Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.

В Единой энергосистеме (ЕЭС) России потребление электроэнергии с начала года составило 952,1 миллиарда кВт.ч, что на 1,3% больше в годовом выражении.

Выработка электроэнергии в РФ с начала 2018 года в целом составила 984 миллиарда кВт.ч, что на 1,4% больше объема выработки в январе-ноябре 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за одиннадцать месяцев составила 965,4 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение одиннадцати месяцев несли ТЭС, выработка которых составила 554,7 миллиарда кВт.ч, что на 1% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 169,5 миллиарда кВт.ч (на 3% больше в годовом выражении), выработка АЭС — 184,1 миллиарда кВт.ч (на 0,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года), выработка электростанций промышленных предприятий — 56,2 миллиарда кВт.ч (на 3,1% больше показателя января-ноября 2017 года).

Потребление электроэнергии в ЕЭС РФ в ноябре составило 94,2 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 2%. Потребление электроэнергии в ноябре в целом по России составило 96,1 миллиарда кВт.ч, что также на 2% больше аналогичного показателя 2017 года.

В ноябре электростанции ЕЭС России выработали 96 миллиардов кВт.ч, что на 2,9% больше, чем в ноябре 2017 года. Выработка электроэнергии в России в целом в ноябре выросла на 2,8% и составила 97,9 миллиарда кВт.ч.