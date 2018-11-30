МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Томская область и Объединенная теплоэнергетическая компания (ОТЭК) госкорпорации "Росатом" подписали соглашение о модернизации Северской ТЭЦ, которая может в итоге сменить основное топливо с угля на газ, говорится в сообщении на официальном сайте администрации области.
"В качестве основного варианта модернизации рассматривается замена схемы топливоснабжения и топливного хозяйства ТЭЦ с угля на более экологичный и экономичный природный газ в качестве основного и резервного топлива. В настоящее время около 79% используемого на Северской ТЭЦ топлива составляет уголь, 20% — природный газ и 1% — растопочный мазут", — говорится в сообщении.
В ходе модернизации ТЭЦ предполагается существенно оптимизировать производственную схему станции, включая строительство двух теплофикационных турбоагрегатов, модернизировать котельное оборудование и генерирующие мощности с заменой агрегатов на современное оборудование с более эффективными технико-экономическими показателями. В процессе разработки проекта будет рассмотрен вариант дополнительной надстройки эффективной газотурбинной установки с котлом-утилизатором.
"Модернизация Северской ТЭЦ — это приоритетный инвестиционный проект энергетической отрасли нашего региона. Вместе с компанией за пять лет мы планируем заменить устаревшее генерирующее оборудование на современное. Проработаем с "Газпромом" вопрос увеличения поставок природного газа на Северскую ТЭЦ", — приводятся в сообщении слова Жвачкина.