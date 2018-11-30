Осень 2018 года войдет в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Текущий сезон войдет в пятерку самых теплых осенних сезонов за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений, сообщает портал "Метеоновости".
"В Москве и Подмосковье осень 2018 года выдалась очень теплой. Средняя температура сезона составила 7,6 градуса, что на 2,6 градуса выше средних многолетних значений. Текущий сезон войдет в пятерку самых теплых осенних сезонов за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений", — говорится в сообщении.
Как сообщают метеорологи, самая теплая погода отмечалась в сентябре: в первой декаде температура воздуха в дневные часы удерживалась в интервале от 24 до 26 градусов, что даже летом бывает не часто.
"А самым теплым днем было 5 сентября, воздух на ВДНХ прогрелся до 26,4 градуса. Ночью температура колебалась от 12 до 14 градусов. Ее среднее за месяц значение превысило норму на 3,6 градуса. Правда, этот месяц оказался щедр и на дожди, их выпало 120% от нормы", — отмечается в материале.
"Последний месяц осени, ноябрь, также теплый, выше нормы на 0,6 градуса. Самая низкая температура осени пришлась на последние числа месяца. На ВДНХ утром 30 ноября минимальная температура составила минус 13,4. А на осадки ноябрь 2018 года оказался скуп. За месяц выпало 17,8 миллиметра, что составляет всего треть от месячной нормы", — уточняет портал. Завершающий осень месяц войдет в число 15 самых "сухих" ноябрей, добавляют синоптики.