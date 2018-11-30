Осень 2018 года войдет в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Текущий сезон войдет в пятерку самых теплых осенних сезонов за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений, сообщает портал "Метеоновости".

"В Москве и Подмосковье осень 2018 года выдалась очень теплой. Средняя температура сезона составила 7,6 градуса, что на 2,6 градуса выше средних многолетних значений. Текущий сезон войдет в пятерку самых теплых осенних сезонов за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений", — говорится в сообщении.

Как сообщают метеорологи, самая теплая погода отмечалась в сентябре: в первой декаде температура воздуха в дневные часы удерживалась в интервале от 24 до 26 градусов, что даже летом бывает не часто.

"А самым теплым днем было 5 сентября, воздух на ВДНХ прогрелся до 26,4 градуса. Ночью температура колебалась от 12 до 14 градусов. Ее среднее за месяц значение превысило норму на 3,6 градуса. Правда, этот месяц оказался щедр и на дожди, их выпало 120% от нормы", — отмечается в материале.

По информации синоптиков, в октябре таких высоких планок температура не достигала, а самым теплым был день 18 октября, с максимальной температурой 18,1. В среднем октябрь оказался на 2,2 градуса теплее обычного. Выпавшие в октябре осадки, в основном в виде дождя, соответствовали норме.

"Последний месяц осени, ноябрь, также теплый, выше нормы на 0,6 градуса. Самая низкая температура осени пришлась на последние числа месяца. На ВДНХ утром 30 ноября минимальная температура составила минус 13,4. А на осадки ноябрь 2018 года оказался скуп. За месяц выпало 17,8 миллиметра, что составляет всего треть от месячной нормы", — уточняет портал. Завершающий осень месяц войдет в число 15 самых "сухих" ноябрей, добавляют синоптики.