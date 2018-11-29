СГК вложила в обновление теплосетей Барнаула 1,6 млрд рублей за два года

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания с 2016 по 2018 годы вложила в обновление теплосетевой инфраструктуры Барнаула 1,6 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
"На тех участках, где нам удалось за последние годы заменить тепловые сети, сейчас мы не фиксируем ни одного порыва. Однако мы понимаем, что масштабы замены теплосетей в Барнауле все еще отстают от темпов их старения. Сегодня около 54% теплосетей города выработали свой ресурс. Поэтому сейчас мы сосредоточены на разработке проектов, которые позволили бы сделать теплоснабжение Барнаула более надежным и эффективным", — отметил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.
Объем ремонтной и инвестиционной программ компании растёт. Так в 2016 году суммарно на эти цели было потрачено 269,4 миллиона рублей. В 2017 году показатель вырос в 1,9 раза – до 518 миллионов рублей. В 2018 году затраты составят 815 миллионов рублей, что превышает показатели предыдущего года на 57%.
СГК занимается производством тепла и электроэнергии, снабжением потребителей теплом и горячей водой. Регионы работы компании — Алтайский, Красноярский края, Кемеровская и Новосибирская области, республики Хакасия и Тыва. Суммарная электрическая мощность электростанций СГК — 10,9 ГВт, тепловая — 23,9 тысячи Гкал.ч.