СГК вложила в обновление теплосетей Барнаула 1,6 млрд рублей за два года

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания с 2016 по 2018 годы вложила в обновление теплосетевой инфраструктуры Барнаула 1,6 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Компания проводит работы по строительству, ремонту и реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей Барнаула. За три года работы были проведены на 56,3 километра тепловых сетей. Это порядка 5% от общей протяженности обслуживаемых СГК в Барнауле коммуникаций. Также за последние годы СГК взяла на свое обслуживание 24,5 километра ранее бесхозных тепловых сетей.

"На тех участках, где нам удалось за последние годы заменить тепловые сети, сейчас мы не фиксируем ни одного порыва. Однако мы понимаем, что масштабы замены теплосетей в Барнауле все еще отстают от темпов их старения. Сегодня около 54% теплосетей города выработали свой ресурс. Поэтому сейчас мы сосредоточены на разработке проектов, которые позволили бы сделать теплоснабжение Барнаула более надежным и эффективным", — отметил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Объем ремонтной и инвестиционной программ компании растёт. Так в 2016 году суммарно на эти цели было потрачено 269,4 миллиона рублей. В 2017 году показатель вырос в 1,9 раза – до 518 миллионов рублей. В 2018 году затраты составят 815 миллионов рублей, что превышает показатели предыдущего года на 57%.

СГК занимается производством тепла и электроэнергии, снабжением потребителей теплом и горячей водой. Регионы работы компании — Алтайский, Красноярский края, Кемеровская и Новосибирская области, республики Хакасия и Тыва. Суммарная электрическая мощность электростанций СГК — 10,9 ГВт, тепловая — 23,9 тысячи Гкал.ч.