МЭР прогнозирует рост электропотребления в РФ к 2030 г на 12,4%

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует рост потребления электроэнергии в России в 2030 году на 12,4%, до 1,229 триллиона кВт.ч, снижение экспорта на 13%, до 13,7 миллиарда кВт.ч, говорится в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ Минэкономразвития до 2036 года.

"С учетом прогнозируемого развития экономики страны производство электроэнергии в 2030 году намечается в объеме 1,242 триллиона кВт.ч электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1,229 триллиона кВт.ч (рост на 12,4 % к 2018 году)", — говорится в прогнозе.

Минэкономразвития отмечает, что из-за высокой зависимости электропотребления на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3-0,6% в год.

"Экспорт электроэнергии к 2030 году уменьшится до 13,7 миллиарда кВт.ч (-13% к 2018 году), в 2036 году также составит 13,7 миллиарда кВт.ч (-13% к 2018 году) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран-торговых партнеров", — говорится в документе.

При этом, в 2036 году производство электроэнергии оценивается в объеме 1,316 триллиона кВт.ч, электропотребление внутреннего рынка увеличится на 19,2%, до 1,303 триллиона кВт.ч.