"Квадра" установила в Белгородской области 25 тысяч пломб на счетчики ГВС

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "Квадра" с начала года установила в Белгородской области 25 тысяч антимагнитных пломб на индивидуальные приборы учета горячей воды своих потребителей для контроля за их работой, сообщает компания.

"Мы ожидаем значительный эффект от установки антимагнитных пломб, особенно в Губкине, где возникали случаи несанкционированного вмешательства в работу приборов учета, а значит, занижение фактического потребления горячей воды", — пояснили в энергокомпании.

В настоящее время в Белгороде, Губкине, Валуйках и Волоконовке для расчетов за горячую воду установлено свыше 127 тысяч индивидуальных приборов учета. В перспективе компания намерена оснастить все счетчики антимагнитными пломбами.

Антимагнитная пломба — это наклейка, оснащенная капсулой с магниточувствительной суспензией в виде черной точки. Пломба — своего рода индикатор, который меняет цвет в случае, если потребитель решил установить магнит на счетчик для того, чтобы сэкономить. При воздействии на пломбу магнитом точка рассыпается. Незаметно удалить пломбу нельзя, так как при этом снимается только верхний слой скотча и появляется надпись "вскрыто".

В компании отмечают, что в случае нарушения целостности антимагнитных пломб собственникам квартир будет сделан перерасчет в десятикратном размере от нормативного объема потребления.