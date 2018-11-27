"Квадра" установила в Белгородской области 25 тысяч пломб на счетчики ГВС

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "Квадра" с начала года установила в Белгородской области 25 тысяч антимагнитных пломб на индивидуальные приборы учета горячей воды своих потребителей для контроля за их работой, сообщает компания.
"Мы ожидаем значительный эффект от установки антимагнитных пломб, особенно в Губкине, где возникали случаи несанкционированного вмешательства в работу приборов учета, а значит, занижение фактического потребления горячей воды", — пояснили в энергокомпании.
В настоящее время в Белгороде, Губкине, Валуйках и Волоконовке для расчетов за горячую воду установлено свыше 127 тысяч индивидуальных приборов учета. В перспективе компания намерена оснастить все счетчики антимагнитными пломбами.
В компании отмечают, что в случае нарушения целостности антимагнитных пломб собственникам квартир будет сделан перерасчет в десятикратном размере от нормативного объема потребления.