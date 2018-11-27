СГК назвала стоимость замены теплосетей Новокузнецка, которым более 25 лет

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Замена всех арендованных теплосетей в Новокузнецке старше 25 лет потребует почти 7 миллиардов рублей, говорится в материалах Сибирской генерирующей компании.

"Мы провели масштабную ремонтную кампанию в летний период. Затратили массу времени, усилий и средств. И продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы новокузнечане жили с горячим водоснабжением и отоплением. Но необходимо понимать: для того, чтобы заменить все арендованные сети старше 25 лет в Новокузнецке, требуется почти 7 миллиардов рублей, причем даже если бы средства вдруг появились одномоментно, "всё и враз" поменять не получится. Это в любом случае достаточно длительный процесс", — отметил исполняющий обязанности главного инженера по ремонту Межрегиональной теплосетевой компании СГК Игорь Каргаполов.

Сибирская генерирующая компания продолжает в Новокузнецке плановые работы по замене ветхих внутриквартальных сетей в отопительный период. Перекладка трубопроводов проводится без перерывов теплоснабжения потребителей. Общая протяженность квартальных тепловых сетей в контуре Кузнецкой ТЭЦ, арендованных СГК у муниципалитета в августе 2017 года, составляет 320 километров. Из них 221 километр — старше 25 лет.

Как отмечается в материалах СГК, на арендованных теплосетях в Новокузнецке с начала отопительного сезоны выявлено 205 повреждений.