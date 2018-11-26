Ураганный ветер в Абакане и Минусинске не повлиял на работу объектов СГК

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ураганный ветер в Абакане и Минусинске не повлиял на работу энергообъектов Сибирской генерирующей компании, сообщает СГК.
"Все объекты Сибирской генерирующей компании на юге Красноярского края и в Хакасии выдержали штормовой ветер и обеспечили бесперебойное теплоснабжение Абакана и Минусинска", — отмечается в сообщении.
Несмотря на то, что работа тепловых сетей, в отличие от электрических, не зависит напрямую от ветровых нагрузок, броски напряжения в электросетях, спровоцированные ураганным ветром и ледяным дождем, все же сказались на функционировании одного из объектов теплосетевого хозяйства Минусинска. Накануне в полдень шквалистый ветер вызвал повреждение на электрических сетях, обеспечивающих городскую насосную станцию электроэнергией.
В настоящий момент, все объекты СГК на юге Сибири работают в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, вся начавшаяся неделя будет ветреной, но его скорость не превысит 15 м/с.