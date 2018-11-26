Ураганный ветер в Абакане и Минусинске не повлиял на работу объектов СГК

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ураганный ветер в Абакане и Минусинске не повлиял на работу энергообъектов Сибирской генерирующей компании, сообщает СГК.

"Все объекты Сибирской генерирующей компании на юге Красноярского края и в Хакасии выдержали штормовой ветер и обеспечили бесперебойное теплоснабжение Абакана и Минусинска", — отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что работа тепловых сетей, в отличие от электрических, не зависит напрямую от ветровых нагрузок, броски напряжения в электросетях, спровоцированные ураганным ветром и ледяным дождем, все же сказались на функционировании одного из объектов теплосетевого хозяйства Минусинска. Накануне в полдень шквалистый ветер вызвал повреждение на электрических сетях, обеспечивающих городскую насосную станцию электроэнергией.

Как отмечают в компании, энергетикам удалось провести ремонтные работы на станции без ограничения жителей города по теплу. "Работу оборудования подкачивающей насосной станции потребовалось приостановить для производства ремонта на подводящей линии электропередачи, от которой запитана станция. Минусинская ТЭЦ работала в штатном режиме и во время проведения ремонтных работ горячая вода и тепло поступали в дома минусинцев непрерывно", — поясняется в сообщении.

В настоящий момент, все объекты СГК на юге Сибири работают в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, вся начавшаяся неделя будет ветреной, но его скорость не превысит 15 м/с.