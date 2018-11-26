Против трех директоров УК завели дела за долги перед "Камчатскэнерго"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Руководители трех управляющих компаний Петропавловска-Камчатского стали фигурантами уголовных дел из-за долгов перед "Камчатскэнерго" за свет и тепло, сообщает компания.

"Информация, предоставленная службой экономической безопасности "Камчатскэнерго" в правоохранительные органы, стала поводом для возбуждения трех уголовных дел в отношении недобросовестных руководителей ряда управляющих компаний краевой столицы. Общий ущерб от их действий составил более 46 миллионов рублей", — отмечается в сообщении компании.

Как пояснили в "Камчатскэнерго", в злоупотреблении полномочиями подозреваются директора ООО УК "Комфорт", ООО "Городская объединенная управляющая компания" и ООО УК "Алаид" за присвоение или перечисление ресурсоснабжающей организации неполного объема средств, собранных с населения за тепло и электроэнергию.

Энергетики не раз отмечали, что долги управляющих организаций — наиболее значимая составляющая общей дебиторской задолженности потребителей. По данным "Камчатскэнерго", на 1 ноября совокупная задолженность УК за свет и тепло перед компанией составила 2,9 миллиарда рублей.

Служба безопасности энергокомпании в случае обнаружения неправомерных действий со стороны управляющих компаний инициирует проверки в отношении их руководителей. В компании сообщили, что в настоящее время возбуждены и расследуются 18 уголовных дел. Кроме того, продолжаются начатые в 2016-2017 годах проверки еще 11 предприятий, имеющих задолженность перед "Камчатскэнерго".