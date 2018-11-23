СГК на четверть заместила котельные в Красноярске более экологичными ТЭЦ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания на четверть выполнила программу по замещению малоэффективных котельных более экологичными ТЭЦ в Красноярске, говорится в сообщении компании.

"Есть ряд направлений, одно из них, которое начато и примерно на четверть уже выполнено – это замещение малоэффективных котельных более экологичными ТЭЦ…. Но, конечно, нам предстоит выполнить еще намного больше работы. Нужно прокладывать теплосети, чтобы замещать еще больше котельных", — отметил генеральный директор СГК Степан Солженицын, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, планируется реализовать крупные проекты на ТЭЦ-3 и провести комплексную модернизацию на ТЭЦ-1. "Самое важное для нас сейчас, чтобы появилась нормативная база, которая позволит осуществлять инвестиционные проекты", — добавил Солженицын.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в пятницу на Красноярской ТЭЦ-3, принадлежащей СГК, ознакомился с ходом реализации мероприятий компании по снижению негативного влияния на атмосферу Красноярска. Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что в регионе уже есть определенные результаты от экологических проектов — это снижение выбросов на 5-7% от общего валового объема.

В марте этого года СГК приступила к модернизации оборудования на Красноярской ТЭЦ-1, которая в конечном итоге позволит снизить объем выбросов станции на 25% ежегодно (в том числе на 80% по пыли) и уменьшить индекс загрязнения атмосферы в зоне действия теплоэлектроцентрали.

Еще одним экологическим мероприятием компании в Красноярске стал вывод из эксплуатации неэффективных малых котельных. С 2015 по 2018 годы СГК уже заместила 13 таких теплоисточников. В планах компании до 2024 года увеличить количество закрытых малых котельных в городе до 40, что позволит сократить валовый объем выбросов в атмосферу на 10,8 тысячи тонн в год.