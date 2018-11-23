В СГК назвали одну из важнейших задач нового гендиректора компании

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Привлечение инвестиций в тепловую энергетику Кузбасса станет одной из главных задач нового генерального директора Сибирской генерирующей компании Степана Солженицына, сообщается в материалах компании.

"Требуются крупные инвестиции, особенно в систему теплоснабжения региона. Поэтому работа в этой области предстоит объемная", — сообщил Солженицын в ходе встречи с главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Бывший гендиректор СГК Михаил Кузнецов покинул пост в середине ноября. Его сменил Солженицын, ранее занимавший должность старшего партнера в российском офисе международной консалтинговой компании McKinsey.

В октябре Кузнецов отмечал, что самым важным условием реализации проектов в теплоснабжении Кузбасса для компании является отказ местных властей от субсидирования затрат из бюджета.

Согласно данным Минэнерго, Кузбасс лидирует в первой тройке регионов, где отрасль теплоснабжения является наиболее субсидированной за счет бюджета. Помимо Кузбасса в тройку входят Санкт-Петербург и Якутия.

Сегодня тарифы на теплоэнергию для компаний складываются по методу "затраты плюс", и вся заработанная прибыль сверх тарифа у ресурсоснабжающей организации исключается. В такой ситуации у властей появляется соблазн что-то поменять в правилах игры, например, пересмотреть норматив или изменить тариф, что приводит к потере части выручки компании. Так, по подсчетам СГК, за последние 5 лет компания только по одному Новокузнецку потеряла порядка 30% выручки, и половина потерь связаны с решением местных властей.