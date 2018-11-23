СГК назвала условие инвестирования 60 млрд рублей в городах присутствия

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания готова реализовать проекты в городах присутствия на 60 миллиардов рублей при условии их перехода на новую модель рынка тепла по принципу альтернативной котельной, сообщает компания со ссылкой на директора по тарифообразованию Екатерину Косогову.

"При понятных условиях возврата инвестиций мы готовы профинансировать проекты в наших городах на 60 миллиардов рублей. По Красноярску мы разработали инвестиционные проекты на 18,7 миллиарда. Сейчас в инвестициях нас сдерживает постоянно изменяющиеся условия тарифного регулирования, не хватает стабильности", — заявила Косогова, выступая на Сибирском энергетическом форуме.

По ее словам, срок окупаемости всех проектов СГК, которые могут быть реализованы при внедрении метода альткотельной, составляет 10-15 лет.

"На срок действия соглашения по альтернативной котельной мы защищены как инвестор от каких-либо изменений в законодательстве. Но чем дольше мы откладываем решение, тем дороже в дальнейшем переход на новую модель рынка тепла обойдется для потребителя, и тем больше времени понадобится в дальнейшем для возврата инвестиций. А инвестпроекты со сроком окупаемости в четверть века мы рассматривать не готовы", — отметила Косогова.

Замглавы ФАС РФ Виталий Королев, который также выступал на форуме, отметил, что тарифообразование по методу альткотельной означает качественное и надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность. "Все условия перехода на альткотельную и дальнейшее регулирование тарифа по этой модели строго прописаны в законодательстве. Потребитель защищен от резкого скачка тарифов на законодательном уровне", — приводятся в сообщении СГК его слова.

При тарифообразовании по методу альткотельной цена на теплоэнергию для потребителей определяется не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Долгосрочный тариф (не менее, чем на 10 лет) на тепловую энергию не может превышать эту цифру, но может быть ниже, и устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципального образования. Переход к новой модели рынка тепла является добровольным.