Минэнерго ожидает роста энергопотребления в отопительный сезон на 2,2%

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Министерство энергетики прогнозирует рост потребления электроэнергии в России в предстоящий осенне-зимний период на 2,2%, заявил глава ведомства Александр Новак в ходе заседания правительства.

"В предстоящий отопительный сезон нами прогнозируется увеличение на 2,2% потребления и производства электроэнергии по сравнению с фактическим показателями прошлого года", — сказал он.

Новак добавил, что в единой энергосистеме России обеспечен резерв мощности на максимум потребления — более 15% от установленной мощности энергосистемы, это 38 ГВт.