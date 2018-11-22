Аварийность на объектах генерации в России за 10 месяцев снизилась на 16,2%

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аварийность на объектах генерации в РФ в январе-октябре 2018 года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в электросетях — на 4,7%, заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе заседания правительства.

"За 10 месяцев этого года мы отмечаем снижение аварийности на объектах генерирующих компаний на 16,2%, на объектах электросетевого комплекса — на 4.7%. Средняя длительность отключений снизилась на 17%", — заявил Новак.

Как следует из материалов к заседанию правительства, за 10 месяцев план капитальных и средних ремонтов основного оборудования по генерации выполнен на 90%, что на 4% выше, чем за аналогичный период. По электросетевому комплексу план ремонтов выполнен на 112%, что на 3% выше показателя за прошлый год.