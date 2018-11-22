Новак: график северных завозов по топливу выполнен на 100%

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. График северных завозов по топливу для прохождения осенне-зимнего периода выполнен на 100%, электростанции выполнили нормативы по расчетным запасам, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе заседания правительства.

"По топливообеспечению на текущую дату острых вопросов нет, практически все электростанции выполнили расчетные нормативы запасов, хотел бы добавить, что график северных завозов также выполнен на текущую дату на 100%", — заявил Новак.

По его словам, есть недовыполнение норматива по Иркутской ТЭЦ-6, где запас составляет чуть ниже норматива. "Мы ведем ежедневный анализ накопления запасов мазута по данной электростанции", — добавил министр.