МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2019 году планирует увеличить инвестиции в поддержание теплосетей в Новосибирске почти в три раза — до 3,21 миллиарда рублей.

По словам технического директора СГК Олега Петрова, аварийность на станциях холдинга за январь-октябрь 2018 года сократилась на 10%, а программа перекладки сетей в 2018 году выполнена на 116%. В следующем году ремонтную программу в сетях СГК планируется увеличить, в частности, в Новосибирске, где проблема изношенности сетей стоит особенно остро.

"На поддержание тепловых сетей в Новосибирске в 2018 было направлено 1,12 миллиарда рублей. В 2019 году сумма будет увеличена и составит 3,21 миллиарда", — заявил Петров, слова которого приводятся в сообщении компании.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел в Новосибирске совещание, посвященное контролю за прохождением осенне-зимнего периода 2018-2019 годов. Полпред выразил опасения в связи с ростом числа повреждений трубопроводов в 2018 году и обозначил необходимость вложений в инфраструктуру. Среди регионов, которым нужно особо обратить внимание на ряд проблемных зон при прохождении отопительного сезона, Меняйло отметил Кемеровскую область и Алтайский край.

"Мы с вами должны понимать социальную составляющую всего этого. И нужно, несмотря на сокращение финансирования, разрабатывать инвестпрограмму, вместе с СГК, вместе с областными властями", — заявил полпред.

Уточняется также, что по состоянию на 19 ноября запасы топлива на энергообъектах СГК в два раза превышают нормативные значения, в рамках ремонтной программы проведен ремонт на 160 котлах и 114 турбинах, также заменены 2,1 тысячи поверхностей нагрева.