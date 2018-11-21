Теплоснабжение 54 тысяч жителей Саратовской области восстановят к полуночи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Теплоснабжение около 54 тысяч человек в Саратовской области, которые остались без отопления из-за повреждения на тепломагистрали, восстановят к полуночи, сообщает Минэнерго РФ.

"В Саратовской области к полуночи восстановят теплоснабжение", — сообщает Минэнерго.

В среду, 21 ноября в Ленинском районе Саратова при дежурном обходе тепломагистрали по улице Батавина выявлен дефект на подающем трубопроводе от Саратовской ТЭЦ-5 диаметром 1,2 тысячи миллиметров. В 15.45 поврежденный участок теплосети был перекрыт, прекращено теплоснабжение потребителей более 50 многоквартирных жилых домов — около 54 тысяч человек.

"Температура наружного воздуха 0 … (градусов Цельсия – ред.). Ведутся аварийно-восстановительные работы, планируемый срок завершения – … (00:00 22 ноября – ред.)", — отмечается в сообщении Минэнерго.