Полпред Меняйло указал главе Хакасии на проблемы с отопительным сезоном

НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло указал новому главе Хакасии Валентину Коновалову на тревожную ситуацию с подготовкой к отопительному сезону и призвал быстрее вникнуть во все проблемы региона.

"Вам сегодня надо скорее вникнуть во все проблемы, которые есть, а особенно в отопительный сезон. Неоднократно всем говорил и еще раз повторю. Уважаемые коллеги, за прохождение отопительного сезона у нас наступает не только административная и дисциплинарная, но и уголовная ответственность. Факты такие, к сожалению, есть", — сказал Меняйло на окружном совещании по прохождению отопительного сезона в среду.

Глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко сообщил, что в Хакасии на сегодняшний день из 46 муниципальных образований только 21 получил паспорт готовности.

"Тревожная ситуация в республике Хакасия, где менее половины муниципальных образований получили паспорта готовности. Это самый низкий показатель в округе. Да, есть улучшения по отношению к прошлому году, но на сегодняшний момент ситуация сложная. Мы не должны забывать, что за этими показателями здоровье, благополучие и жизнь наших граждан", — отметил полпред.

В целом полномочный представитель отметил, что подготовка к отопительному сезону в текущем году в регионах Сибири прошла лучше, чем в прошлые годы, однако количество случившихся в начале сезона аварий увеличилось.

Меняйло отметил, что должностное лицо, разрешившее начало отопительного сезона без получения паспорта готовности, нарушает закон, а главное – берет на себя всю ответственность и связанные с этим риски. Полпред подчеркнул, что главы регионов несут личную ответственность за благополучное прохождение отопительного сезона.