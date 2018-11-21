Существующие тарифы позволяют обновлять только 1% теплотрасс, заявили в СГК

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Теплотрасс без их обновления в городах присутствия Сибирской генерирующей компании (СГК) хватит лишь на 15 лет, необходимо обновлять не менее 4% теплосетей в год, хотя существующий тариф позволяет — лишь 1%, говорится в материалах СГК.

"В среднем в городах работы СГК за год на основании средств, предусмотренных тарифом, меняется 1% всех сетей. А при сроке службы трубы в 25 лет, чтобы все обновлялось вовремя, необходимо менять не менее 4%. То есть, ежегодно недоремонтированными остаются 3% теплотрасс. А так как такая ситуация повторяется из года в год уже много лет, эти 3% уже превратились в 50%", — отмечает энергокомпания.

Весь ремонт в тепловых сетях энергетики проводят за счет средств, заложенных в тарифе на тепло. Других источников доходов у теплоснабжающих компаний нет. Сколько средств из тарифа можно направить на ремонт, ежегодно определяет орган тарифного регулирования — Региональная энергетическая комиссия.

Компания поясняет, что если ремонт будет проводиться в тех объемах, что и сейчас, через 15 лет "в наших городах не останется ни одной живой трубы".

Как следует из материалов СКГ, объем изношенных тепловых сетей в Новокузнецке — 66% от всех сетей, в Новосибирске — 62%, в Красноярске — 46%, в Кемерово — 34%, в Бийске — 53%, в Барнауле — 54%, в Абакане — 50%. Компания отмечает, что для замены изношенных труб в крупных городах Сибири потребуется 10-28 лет, а за это время другие сети, которые в настоящее время не попадают в категорию изношенных, также станут ветхими.

11–13 ноября произошли крупные прорывы в теплосетях в Новосибирске, Барнауле, Рубцовске, Абакане. Все трубы, в которых случились аварии, были старше 18 лет, а в основном — старше 30 лет. При этом нормативный срок службы трубы составляет 25 лет.