СГК назвала стоимость замены теплосетей в городах, где работает компания

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания оценивает необходимые инвестиции для замены старых теплосетей с истёкшим сроком эксплуатации в городах присутствия в 145 миллиардов рублей, следует из материалов СГК.

По расчетам компании, в Абакане нужен 1 миллиард рублей, в Барнауле – 21 миллиард рублей, в Бийске – 2,8 миллиарда рублей, в Красноярске – 45 миллиардов рублей, в Кемерове – 8,4 миллиарда рублей, в Новокузнецке – 9,7 миллиарда рублей, в Новосибирске — 54,2 миллиарда рублей, в Рубцовске – 3 миллиарда рублей.

"То есть только по крупным городам СГК, чтобы заменить все ветхие сети нужно 145 миллиардов рублей", — говорится в материалах СГК.

В ноябре в Сибири произошло несколько аварий на теплосетях, в результате которых без теплоснабжения оставались сотни жителей. 11–13 ноября были повреждения на трубопроводах в Новосибирске, Барнауле, Рубцовске, Абакане. "Возраст труб, виноватых в отключении потребителей, от 18 до 35 лет. В Новосибирске порвалась труба, построенная 55 лет назад, в далеком 1963 году", — поясняет СГК. При этом нормативный срок службы трубы составляет 25 лет. В среднем на устранение дефекта и возобновление теплоснабжения уходило от 3,5 до 12 часов.

Все ремонты на тепловых сетях – текущие и капитальные – энергетики проводят за счет средств, заложенных в тарифе на тепло. Других источников доходов у теплоснабжающих компаний нет. Сколько средств из тарифа можно направить на ремонт, ежегодно определяет Региональная энергетическая комиссия. Недавно принятые поправки в закон "О теплоснабжении", которые ввели новый метод тарифообразования по принципу альтернативной котельной, позволяет определить тариф на 10 лет вперед, и дальше его не менять.

СГК занимается производством тепла и электроэнергии, снабжением потребителей теплом и горячей водой. Регионы работы компании — Алтайский, Красноярский края, Кемеровская и Новосибирская области, республики Хакасия и Тыва. Суммарная электрическая мощность электростанций СГК — 10,9 ГВт, тепловая — 23,9 тысячи Гкал.ч.