Enel может закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС до конца февраля

МИЛАН, 20 ноя — РИА Новости. Сделка по продаже Рефтинской ГРЭС, принадлежащей энергокомпании "Энел Россия", почти завершена и может быть закрыта до конца февраля, заявил гендиректор Enel Франческо Стараче.

"С нашей стороны транзакция в общем и целом завершена. Есть детали, которые связаны с угольной шахтой в Казахстане. Мы бы не хотели вам сообщать детали сделки, мы ожидаем другую сторону. Сделка между нами почти заключена. Мы должны ждать, пока они не закроют некоторые вопросы… которые не связаны с нами. Я думаю, время, которое мы им дали, возможно, подталкивает к нас тому, чтобы сдвинуть сроки на январь-февраль, а не на декабрь, как мы говорили", — заявил Стараче.

Итальянская Enel, "дочкой" которой является "Энел Россия", в начале июня прошлого года сообщила, что начала процесс продажи Рефтинской ГРЭС (Свердловская область) и получила необязывающее предложение о покупке актива. В числе претендентов на актив назывались основной акционер "Сибирской генерирующей компании" Андрей Мельниченко, китайская Huadian и группа ЕСН.