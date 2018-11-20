Enel может закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС до конца февраля

МИЛАН, 20 ноя — РИА Новости. Сделка по продаже Рефтинской ГРЭС, принадлежащей энергокомпании "Энел Россия", почти завершена и может быть закрыта до конца февраля, заявил гендиректор Enel Франческо Стараче.
Итальянская Enel, "дочкой" которой является "Энел Россия", в начале июня прошлого года сообщила, что начала процесс продажи Рефтинской ГРЭС (Свердловская область) и получила необязывающее предложение о покупке актива. В числе претендентов на актив назывались основной акционер "Сибирской генерирующей компании" Андрей Мельниченко, китайская Huadian и группа ЕСН.