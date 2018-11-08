В Новосибирской области утвердили тариф на подключение к теплосетям СГК

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Департамент по тарифам Новосибирской области утвердили единый тариф на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения Сибирской генерирующей компании (СГК) на 2019 год, сообщает энергокомпания.

С 1 января 2019 года плата за подключение объектов с разной тепловой нагрузкой к сетям теплоснабжения Новосибирского филиала СГК составит 4,7 миллиона рублей (без НДС) за одну Гкал/ч. "Процедура подключения новых потребителей тепла в Новосибирске станет проще и прозрачнее", — пояснили в компании.

До 2018 года включительно размер платы за техприсоединение к теплосетям был дифференцированным: до 1,5 Гкал/час стоимость одной гигакалории составляла 5,7 миллиона рублей (без НДС); свыше 1,5 Гкал/час стоимость подключения зачастую утверждалась индивидуально для каждого застройщика и зависела от запрашиваемой мощности.

Единый тариф положительно скажется на стоимости подключения объектов застройщиков, запрашивающих до 1,5 Гкал/ч, уверены в СГК, По подсчетам энергетиков, экономия для них составит около 1 миллиона рублей на каждой гигакалории. Сократятся и сроки подключения новых потребителей. "Теперь застройщики, запрашивающие более 1,5 Гкал/ч и зная стоимость подключения, могут сразу приступать к заключению договора с СГК, экономя время на расчете и утверждении индивидуального тарифа", — отмечают в компании.

"Из-за непрозрачных условий и зачастую высокой стоимости техприсоединения застройщики в начале 2000-тысячных годов для обеспечения теплом новых жилых комплексов и микрорайонов стали строить малые котельные вместо подключения жилмассивов к ТЭЦ. Это негативно сказывалось на эффективности городского теплоснабжения и на экологии Новосибирска", — говорится в сообщении.

Единый тариф на подключение к теплу новых абонентов в течение нескольких лет действует во всех городах присутствия СГК. Стоимость техприсоединения устанавливается в каждом субъекте отдельно, она зависит от разных параметров: протяженности тепловых сетей, существующих резервов тепловой мощности, удаленности новых жилых и промышленных площадок строительства от энергоисточников.