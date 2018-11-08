Проблемы с теплоснабжением в Юрге остаются нерешенными, заявили власти

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ситуация с работой ТЭЦ в городе Юрга, от которой зависит теплоснабжение всего городского населения численностью свыше 80 тысяч человек, продолжает вызывать опасения, говорится в сообщении администрации Кемеровской области.

Теплоэлектроцентраль "Юргинского машиностроительного завода" отапливает 98% жилого фонда Юрги, а также объекты социнфраструктуры и промышленные предприятия города. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 91 МВт, тепловая мощность — 614 Гкал/ч. На генерирующем объекте 7 действующих котлоагрегатов, 5 из которых работают на угле и 2 на газе. Собственником "Юрмаша" выступает "Уралвагонзавод", входящий в госкорпорацию "Ростех".

В июне 2016 года в связи с отсутствием средств для подготовки ТЭЦ к отопительному периоду в Юрге был введен режим чрезвычайной ситуации, в дальнейшем поставки угля осуществлялись "с колес" под гарантии администрации Кемеровской области.

По словам замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, Минэнерго неоднократно поручало региональным властям найти выход из сложившейся ситуации до начала осенне-зимнего периода. Однако с наступлением нового отопительного сезона министерству приходилось констатировать, что достаточных мер для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось.

В ходе прошедшего 7 ноября совещания регионов с вице-премьером РФ Виталием Мутко, посвященного окончанию подготовки к зиме предприятий энергетики и ЖКХ, и.о. первого замгубернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин сообщил, что несмотря на имеющиеся в области запасы топлива, ситуация с ТЭЦ в Юрге остается сложной. "Кузбасс полностью подготовился к зиме. Фактические запасы угля на котельных превышают 225 тысяч тонн (это 137% нормативного запаса), основного топлива на складах станций — 1,8 миллиона тонн, резервного — 580 тысяч тонн (314% от нормативов)… Тем не менее вызывает опасения ситуация на ТЭЦ "Юргинского машзавода", — отметил Телегин, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, администрация области вместе с руководством предприятия взяло на контроль вопрос погашения заводом задолженности по зарплате перед сотрудниками в полном объеме и рассматривает меры по обеспечению укомплектованности ТЭЦ персоналом. Мутко, в свою очередь, пообещал Кузбассу содействие в переговорах по вопросам финансового оздоровления предприятия с собственниками.