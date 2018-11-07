СГК: обновление теплосетей позволило усилить систему теплоснабжения Кызыла

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Увеличение объемов обновления теплосетей в Кызыле позволило перевести систему теплоснабжения города на новый температурный график с возможностью более сильного нагрева теплоносителя, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

Масштабное обновление муниципальных сетей города началось в 2015 году, после их передачи Кызыльской ТЭЦ, входящей в СГК. Получив статус единой теплоснабжающей организации, станция взяла на себя ответственность за эксплуатацию всех тепловых сетей города, общая протяженность которых в двухтрубном исчислении на тот момент составила почти 120 километров. Только в нынешнем году удалось охватить гидравлическими испытаниями почти вдвое больше тепловых сетей, чем в предыдущем.

"Это позволило перевести систему теплоснабжения на новый, повышенный температурный график. Теперь температура теплоносителя в подающем трубопроводе в сильные морозы может быть увеличена до 150 градусов без риска возникновения прорывов, в то время как ранее состояние трубопроводов ограничивало температурный максимум теплоносителя 130 градусами", — отмечается в сообщении компании.

Благодаря переходу на новый график и наладке гидравлического режима в столице Тувы удалось снять проблему дефицита тепла для подключения новых объектов без масштабных финансовых вливаний из бюджета, также отмечают в компании.

Уточняется, что следующим этапом модернизации системы теплоснабжения Кызыла должно стать установление тарифа на подключение к системе центрального отопления новых потребителей, позволяющего развивать жилищное строительство.