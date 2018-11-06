МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания до конца отопительного сезона 2018–2019 годов сохранит в резерве замещаемые в Новосибирске котельные для дополнительной надежности теплоснабжения потребителей, сообщает компания.

"Руководство Новосибирского филиала СГК приняло решение до конца отопительного сезона 2018–2019 годов сохранить замещаемые котельные "в резерве". При необходимости их мощности могут быть "развернуты". Для этого проведена консервация оборудования замещаемых котельных, обеспечен необходимый запас топлива и расходных материалов, сохранен штат обслуживающего персонала", — отмечается в сообщении.

В соответствие с актуализированной на 2019 год схемой теплоснабжения Новосибирска СГК переключает часть потребителей, получающих тепло от котельных, к крупным теплоэлектроцентралям, тем самым оптимизируя энергоинфраструктуру города.

С начала отопительного сезона нагрузка пяти котельных города, в том числе отапливающих заводы "Сибсельмаш" и "Элсиб", была переведена на Новосибирские ТЭЦ.

Всего до конца нынешнего года Сибирская генерирующая компания предлагает подключить к теплоэлектроцентралям потребителей еще 4 теплоисточников — двух угольных и двух газовых. А в течение трех ближайших лет до 59 отопительных котельных могут быть замещены мощностями ТЭЦ.

В структуру СГК в Новосибирске входят четыре теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, 33 локальные котельные, тепловые сети, а также Новосибирский филиал Сибирской теплосбытовой компании.