МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания до конца отопительного сезона 2018–2019 годов сохранит в резерве замещаемые в Новосибирске котельные для дополнительной надежности теплоснабжения потребителей, сообщает компания.
В соответствие с актуализированной на 2019 год схемой теплоснабжения Новосибирска СГК переключает часть потребителей, получающих тепло от котельных, к крупным теплоэлектроцентралям, тем самым оптимизируя энергоинфраструктуру города.
С начала отопительного сезона нагрузка пяти котельных города, в том числе отапливающих заводы "Сибсельмаш" и "Элсиб", была переведена на Новосибирские ТЭЦ.
Всего до конца нынешнего года Сибирская генерирующая компания предлагает подключить к теплоэлектроцентралям потребителей еще 4 теплоисточников — двух угольных и двух газовых. А в течение трех ближайших лет до 59 отопительных котельных могут быть замещены мощностями ТЭЦ.
В структуру СГК в Новосибирске входят четыре теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, 33 локальные котельные, тепловые сети, а также Новосибирский филиал Сибирской теплосбытовой компании.