МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Потребление электроэнергии в России из-за теплой погоды снижается второй месяц, в октябре 2018 года показатель составил 90 миллиардов кВт.ч, что на 1,6 % меньше аналогичного показателя 2017 года, свидетельствуют данные Системного оператора Единой энергосистемы страны (СО ЕЭС).

Погода является одним из основных факторов, влияющих на потребление и производство электроэнергии: в холода энергия требует для поддержания тепла, в жару — для охлаждения. Так, в сентябре теплая погода привела к снижению потребления электроэнергии в России на 0,3% по сравнению с сентябрем прошлого года — до 80,1 миллиарда кВт.ч.

"Снижение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более высокой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой наружного воздуха. В октябре 2018 года ее значение составило 6 °С, что на 2,4 °С выше, чем в октябре прошлого года", — говорится в сообщении диспетчера.

В Единой энергосистеме, в которую не входят изолированные энергорайоны РФ, потребление в октябре сократилось на 1,5% и составило 88,3 миллиарда кВт.ч. При этом с начала года потребление электроэнергии возросло в целом по России на 1,3%, до 874,3 миллиарда кВт.ч, в Единой энергосистеме — на 1,2%, до 857,8 миллиарда кВт.ч.

Выработка электроэнергии в России в октябре составила 91,8 миллиарда кВт.ч, что на 1% меньше выработки в октябре прошлого года. В октябре электростанции Единой энергосистемы сократили выработку на 0,9% — до 90 миллиарда кВт.ч. С начала года выработка электроэнергии выросла на 1,2%, до 886 миллиарда кВт.ч, в энергосистеме — на 1,1%, до 869,3 миллиарда кВт.ч.

ЕЭС России состоит из 70 региональных энергосистем, которые входят в объединенные энергосистемы Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. К изолированным и не входящим в ЕЭС относятся энергорайоны, расположенные в Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской энергосистемах, энергосистеме Центральной и Западной Якутии.