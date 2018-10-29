Минэнерго разработало шаблон расчета цены по методу "альткотельной"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минэнерго России для поддержки внедрения целевой модели рынка тепловой энергии разработало шаблоны расчета цены "альтернативной котельной" для природного газа, угля и мазута, сообщает Минэнерго.

Региональные органы регулирования тарифов могут использовать разработанные шаблоны для расчета предельной цены на тепло в ценовых зонах теплоснабжения. Также с их помощью можно сделать расчет цены "альтернативной котельной" для информирования теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей в неценовых зонах теплоснабжения.

Новая модель рынка тепла юридически вступила в силу в РФ с начала года. Одним из ключевых ее моментов является тарифообразование на тепло по методу альтернативной котельной. Предполагается, что цена на теплоэнергию для потребителей в рамках новой модели будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой.

В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически будет ответственная за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) сможет отбирать поставщиков тепла, предложивших лучшую цену за качественное теплоснабжение, отвечать за модернизацию теплообъектов, ремонтировать сети и нести ответственность за надежность теплообеспечения в целом.

Законом предусмотрено, что целевая модель будет внедряться исключительно на добровольной основе на территории отдельных поселений и городских округов. Для реализации модели необходимы совместное заявление органов местного самоуправления и ЕТО, а также согласие органов власти регионов РФ. Конечное решение о внедрении модели остается за правительством РФ. Город Рубцовск Алтайского края, где работает Сибирская генерирующая компания, в этом году первым в России перешел на новую модель рынка тепла.