МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министерство энергетики РФ подготовило предложения по ужесточению мер платежной дисциплины в теплоэнергетике, сообщили РИА Новости в министерстве.

"Минэнерго беспокоит динамика дебиторской задолженности за тепловую энергию, сейчас темпы роста немного замедлились, что связано с реализацией закона об ужесточении платежной дисциплины. Но он воздействует не на все группы потребителей, в частности, очень мало воздействует на население, управляющие и бюджетные организации и приравненных к ним потребителей. Соответственно подготовлены предложения по совершенствованию этих мер", — сообщил агентству представитель министерства.

В начале октября глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров сообщал, что для решения проблемы низкой собираемости платежей за тепловую энергию необходимо "четкое изменение законодательства". Особенно это касается неотключаемых категорий потребителей, долги которых за теплоэнергию накапливаются годами.

По данным Минстроя, на сегодняшний день задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями в коммунальной сфере превышает 186 миллиардов рублей. На совещании с правительством в октябре президент РФ Владимир Путин рекомендовал решать проблемы ЖКХ, связанные с задолженностью, оперативно, не оставляя людей без отопления в осенне-зимний период.