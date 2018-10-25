МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министерство энергетики РФ не поддерживает идею стандартизации ставок на техприсоединение к теплосетям, сообщили РИА Новости в министерстве.

Законопроект о стандартизированных ставках на подключение разработан Минстроем, поддержан Федеральной антимонопольной службой и внесен в правительство. Он предусматривает утверждение единых ставок на подключение по субъектам РФ. Сейчас ставки утверждаются на единицу мощности, то есть на гигакалорию в час, а предполагается, что они будут утверждаться на километр, и далее дифференцироваться по способам прокладки, по диаметрам и другим критериям.

"Минэнерго не поддерживает этот законопроект", — сообщил агентству представитель министерства.

Также Минстроем предлагается ввести типовые договоры на подключение к сетям. Минэнерго считает, что в теплоснабжении это будет очень проблематично сделать, даже в других сферах, в частности, в электроэнергетике и газораспределении они действуют не на все виды подключения, не на все мощности. Министерство энергетики предлагает ограничить эту инициативу введением не типовых договоров, а рекомендуемых форм договоров.