МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министерство энергетики РФ не поддерживает идею стандартизации ставок на техприсоединение к теплосетям, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Минэнерго не поддерживает этот законопроект", — сообщил агентству представитель министерства.
Также Минстроем предлагается ввести типовые договоры на подключение к сетям. Минэнерго считает, что в теплоснабжении это будет очень проблематично сделать, даже в других сферах, в частности, в электроэнергетике и газораспределении они действуют не на все виды подключения, не на все мощности. Министерство энергетики предлагает ограничить эту инициативу введением не типовых договоров, а рекомендуемых форм договоров.