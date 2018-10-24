МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Доходность вложений энергокомпаний по программе модернизации тепловых электростанций будет установлена на уровне 14% только для проектов, отобранных в рамках первых конкурсов, а не на весь период реализации программы до 2035 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Принципиальные решения приняты, в целом параметры ДПМ согласованы, договорились о пространственной приоретизации, ее механизмах. Договорились также о том, что уровень доходности устанавливается не на весь период действия ДПМ, не до 2035 года, а только на первые конкурсы, это будет с учетом приоретизации, с учетом того, что мы должны провести конкурсы в тех регионах, где наибольшая потребность в модернизации теплоэнергетики. С учетом этих приоритетов базовый уровень доходности 14%", — заявил Козак.

Доходность по проектам являлась одним из ключевых моментов, по которым ведомства не сходились, обсуждались варианты на уровне 12% или 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.

Минэнерго по поручению президента РФ Владимира Путина работает над масштабной программой модернизации электростанций стоимостью до 3,5 триллиона рублей. В настоящее время практически готова первая часть, касающаяся модернизации тепловых электростанций (ТЭС), которая оценивается в 1,5 триллиона рублей и может затронуть до 41 ГВт мощностей. Проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет.