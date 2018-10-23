КЕМЕРОВО, 23 окт — РИА Новости. Самым важным условием реализации проектов в теплоснабжении в регионах присутствия Сибирской генерирующей компании является отказ местных властей от субсидирования затрат компании из бюджета, сообщил глава компании Михаил Кузнецов.

"Самым важным условием входа у нас было не столько альткотельная, мы даже где-то готовы были под обещание власти бежать вперед еще до принятия этого законодательств, а отказ от бюджетного финансирования (КВД, компенсация выпадающих доходов — ред.) и переход на адресные субсидии", — сказал Кузнецов в ходе круглого стола, посвященного коммунальной инфраструктуре Кузбасса.

Сегодня тарифы на теплоэнергию для компаний складываются по методу "затраты плюс", и вся заработанная прибыль сверх тарифа у ресурсоснабжающей организации исключается. Продолжение работы в рамках такой тарифной парадигмы со временем порождает еще большие проблемы, уверяет Кузнецов. В такой ситуации у властей появляется соблазн что-то поменять в правилах игры, например, пересмотреть норматив или изменить тариф, что приводит к потере части выручки компании. Так, по подсчетам СГК, за последние 5 лет компания только по одному Новокузнецку потеряла порядка 30% выручки, и половина потерь связаны с решением местных властей.

"Пока у нас присутствует такой непредсказуемый элемент как КВД, который ставит нас потенциально в конфликтную ситуацию с субъектом, мы не в состоянии вкладывать большие деньги", — пояснил глава СГК.

По его словам, объемы инвестиций, которые СГК готова вкладывать в развитие теплоснабжения в регионах присутствия компании, составляют не менее 40 миллиардов рублей. Однако если еще три года назад у компании были планы по реализации больших проектов в теплоснабжении в таких городах как Новокузнецк или Кемерово, то сейчас из-за вышеуказанных причин, проекты откладываются на неопределенный срок. В ближайшее время компания в большей степени сконцентрируется на реализации проектов в Барнауле, Красноярске и Новосибирске.