КЕМЕРОВО, 23 окт — РИА Новости. Самым важным условием реализации проектов в теплоснабжении в регионах присутствия Сибирской генерирующей компании является отказ местных властей от субсидирования затрат компании из бюджета, сообщил глава компании Михаил Кузнецов.
Сегодня тарифы на теплоэнергию для компаний складываются по методу "затраты плюс", и вся заработанная прибыль сверх тарифа у ресурсоснабжающей организации исключается. Продолжение работы в рамках такой тарифной парадигмы со временем порождает еще большие проблемы, уверяет Кузнецов. В такой ситуации у властей появляется соблазн что-то поменять в правилах игры, например, пересмотреть норматив или изменить тариф, что приводит к потере части выручки компании. Так, по подсчетам СГК, за последние 5 лет компания только по одному Новокузнецку потеряла порядка 30% выручки, и половина потерь связаны с решением местных властей.
"Пока у нас присутствует такой непредсказуемый элемент как КВД, который ставит нас потенциально в конфликтную ситуацию с субъектом, мы не в состоянии вкладывать большие деньги", — пояснил глава СГК.
По его словам, объемы инвестиций, которые СГК готова вкладывать в развитие теплоснабжения в регионах присутствия компании, составляют не менее 40 миллиардов рублей. Однако если еще три года назад у компании были планы по реализации больших проектов в теплоснабжении в таких городах как Новокузнецк или Кемерово, то сейчас из-за вышеуказанных причин, проекты откладываются на неопределенный срок. В ближайшее время компания в большей степени сконцентрируется на реализации проектов в Барнауле, Красноярске и Новосибирске.