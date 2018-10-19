"Лукойл" планирует объединить системы добычи газа и электрогенерации

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. "Лукойл" не планирует продавать свои энергетические активы, наоборот, рассматривает варианты объединения системы добычи газа и производства электроэнергии, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Нет, пока нет. Я не знаю, почему возник этот вопрос, потому что мы, наоборот, сейчас развиваем энергетический сектор. Мы считаем, что он все-таки должен как-то интегрироваться в систему добычи газа. Мы даже рассматриваем варианты объединения системы производства газа и генерации в единый блок", — сказал Алекперов.

В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что "Лукойл" в очередной раз ищет покупателя на свои электростанции на юге России, в частности, пытается вести переговоры с "Интер РАО".

"Лукойл" в 2008 году, в конце реформы РАО "ЕЭС России" купил выделенную из холдинга ЮГК ТГК-8, в которую вошли небольшие ТЭЦ Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев. Впоследствии "Лукойл" разбил ТГК-8 на несколько региональных энергокомпаний. Суммарная мощность этой генерации — 5,7 ГВт, из них 71% — коммерческая генерация, работающая на оптовом рынке, остальное — небольшие станции на предприятиях в местах нефтедобычи и переработки.