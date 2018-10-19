СГК запустила новый генератор на ТЭЦ-3 в Красноярске

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Новый генератор установленной мощностью 208 МВт запущен на Красноярской ТЭЦ-3, сообщает Сибирская генерирующая компания, в состав которой входит электростанция.

"Установленная электрическая мощность оборудования составляет 208 МВт. Для примера, этого хватит, чтобы обеспечить электричеством все дома Красноярска без учета промышленных предприятий", — отмечается в сообщении.

Замена генератора является частью инвестпрограммы СГК. Энергооборудование полностью изготовлено на новосибирском заводе "Элсиб". Ключевое отличие нового генератора от прежнего заключается в системе охлаждения. На станции установлена и запущена в работу электролизная установка, которая производит водород, с помощью которого и происходит охлаждение оборудования.

В компании отмечают, что по нормативу срок службы генератора с водородным охлаждением составляет 40 лет.

СГК занимается производством тепла и электроэнергии, снабжением потребителей теплом и горячей водой. Регионы работы компании — Алтайский, Красноярский края, Кемеровская и Новосибирская области, республики Хакасия и Тыва. Суммарная электрическая мощность электростанций СГК — 10,9 ГВт, тепловая — 23,9 тысячи Гкал.ч.