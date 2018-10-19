СГК в январе-сентябре увеличила выработку электроэнергии на 23,5%

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК) в январе-сентябре 2018 года выработали 31,4 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

"Сибирская генерирующая компания за девять месяцев 2018 года произвела 31,4 миллиарда кВт.ч электрической энергии", — говорится в сообщении СГК.

Как поясняет компания, рост обусловлен увеличением суммарной установленной мощности СГК за счет присоединения предприятий Новосибирской области и Бийска. Без учета новых станций объем производства электроэнергии за эти девять месяцев составил 94% по отношению к прошлому году.

В сентябре ТЭЦ и ГРЭС компании произвели 2,7 миллиарда кВт.ч электроэнергии.

Выработка тепловой энергии предприятиями СГК за первые три квартала года достигла показателя 26,6 миллиона Гкал, что на 73% больше, чем годом ранее. "Основную долю прироста обеспечили вошедшие с 2018 года ТЭЦ. Без их учета производство тепла за третий квартал увеличилось на 13% по сравнению с 2017 годом. Основным фактором стал продолжительный отопительный сезон", — отмечает компания. В сентябре станции СГК выработали 1,8 миллиона Гкал тепловой энергии.

СГК занимается производством тепла и электроэнергии, снабжением потребителей теплом и горячей водой. Регионы работы компании — Алтайский, Красноярский края, Кемеровская и Новосибирская области, республики Хакасия и Тыва.