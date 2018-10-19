СГК в январе-сентябре увеличила выработку электроэнергии на 23,5%

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК) в январе-сентябре 2018 года выработали 31,4 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.
"Сибирская генерирующая компания за девять месяцев 2018 года произвела 31,4 миллиарда кВт.ч электрической энергии", — говорится в сообщении СГК.
Как поясняет компания, рост обусловлен увеличением суммарной установленной мощности СГК за счет присоединения предприятий Новосибирской области и Бийска. Без учета новых станций объем производства электроэнергии за эти девять месяцев составил 94% по отношению к прошлому году.
В сентябре ТЭЦ и ГРЭС компании произвели 2,7 миллиарда кВт.ч электроэнергии.
СГК занимается производством тепла и электроэнергии, снабжением потребителей теплом и горячей водой. Регионы работы компании — Алтайский, Красноярский края, Кемеровская и Новосибирская области, республики Хакасия и Тыва.