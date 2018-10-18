СГК: переход на альткотельную наиболее актуален для малых городов России

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Переход на новую модель рынка теплоснабжения по принципу альтернативной котельной наиболее актуален для малых городов России, где нет когенерации (процесс совместной выработки электроэнергии и тепла на электростанции), считает директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова.

Когенерация считается наиболее эффективной технологией производства электроэнергии и тепла. Комбинированная выработка позволяет рыночными способами обеспечить сдерживание роста тарифов на тепло и электроэнергию.

"Крупные города, наверное, лет 30 еще проживут. Нельзя сказать, что в одночасье все рухнет, но участятся аварийные отключения. А вот мелкие города выживут вряд ли, потому что основная проблема, к сожалению, в тех городах, где нет когенерации, то есть где невозможно за счет рынка электроэнергии хоть как-то сводить концы с концами", — приводятся в материалах СГК ее слова в ответ на вопрос, что будет, если города откажутся переходить на альтернативную котельную.

Город Рубцовск Алтайского края, где работает СГК, в этом году первым в России перешел на новую модель рынка тепла. По словам Косоговой, СГК обсуждает с местными властями проекты в сфере теплоснабжения по каждому из городов своего присутствия. "К концу 2018 года будет ясность, кто из регионов готов двигаться дальше", — пояснила она.

Принцип тарифообразования на тепло по методу альтернативной котельной является одним из ключевых моментов новой модели теплоснабжения. Предполагается, что цена на теплоэнергию в рамках новой модели будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой.

Гарантией того, что тариф на теплоэнергию при реализации альткотельной не будет резко и сильно расти, выступает соглашение между местными властями и ресурсоснабжающей организацией, где прописана цена, выше которой теплоэнергия продаваться не будет. "В случае, если ресурсоснабжающая организация, которая заинтересована в альткотельной, не подписывает такое соглашение, власть должна насторожиться. Значит здесь пришли не люди, которые хотят стабильных условий работы, а люди, которые хотят урвать как можно быстрее", — обратила внимание Косогова.