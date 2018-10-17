СГК в январе начинает новый проект по развитию тепловых сетей Абакана

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания в январе планирует начать новый проект по развитию тепловых сетей в юго-западной части Абакана, сообщает компания.

Как отмечается, именно в юго-западном районе города сейчас наблюдается повышенный спрос на тепло. Развитие жилой застройки в районе сдерживает недостаточная пропускная способность тепловых сетей, спроектированных и построенных еще в 80-е годы прошлого века. Снять технологическое ограничение по подключению к централизованной системе отопления энергетики СГК рассчитывают уже к концу будущего года.

"Для этого предстоит полностью реконструировать магистральную теплосеть, снабжающую район тепловой энергией, построив дополнительно трубопровод от Абаканской ТЭЦ протяженностью около трех километров в надземном исполнении и 600 метров в подземном", — говорится в сообщении.

Инвестиции СГК в развитие района составят более 140 миллионов рублей. В компании отмечают, что свои обязательства готовы выполнить в рекордно короткий срок — к зиме 2019-2020 годов, в то время как схемой теплоснабжения Абакана до 2030 года строительство магистрали предусмотрено к 2022 году.

Благодаря реализации проекта СГК рассчитывает не только отрегулировать гидравлический режим в юго-западном районе Абакана, но и создать техническую возможность для подключения к центральному отоплению новых потребителей в поселке Красный Абакан и переводу на центральное отопление жителей частных домов в 9 и 10 жилых районах города.

Работу по проектированию тепломагистрали планируется начать уже в январе. Трубопровод станет второй тепломагистралью, построенной в Абакане за последние 30 лет. Первая — так называемая "перемычка", соединившая центральную и северную магистральные ветки тепловых сетей столицы Хакасии, построена и введена в работу СГК в июле нынешнего года.