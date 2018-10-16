МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания в перспективе планирует перевести потребителей 60 котельных Новосибирска на мощности ТЭЦ, сообщает компания.
В общей сложности в Новосибирске насчитывается более 250 котельных. В июле СГК сообщала, что 6 котельных будет замещено в Новосибирске уже в 2018 году.
Компания также планирует в 2018-2033 годах модернизировать городские ТЭЦ и реконструировать тепловые сети.
В структуру СГК в Новосибирске входят четыре теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, 33 локальные котельные, тепловые сети, а также Новосибирский филиал Сибирской теплосбытовой компании.